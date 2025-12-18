Pronostico Bologna-Inter: gli ultimi precedenti spaventano i nerazzurri

Bologna-Inter è una partita valida per le semifinali della Supercoppa Italiana 2025 e si gioca venerdì alle 20:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

C’è una debuttante assoluta nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Parliamo del Bologna, detentore della Coppa Italia: i felsinei avevano già vinto in passato questo trofeo ma nel 1974 (anno dell’ultima Coppa Italia conquistata dal club emiliano) la Supercoppa non esisteva ancora. In ogni caso, la presenza dei rossoblù in questa Final Four testimonia il salto di qualità che la società ha fatto ormai da tre stagioni a questa parte, con Vincenzo Italiano che ha addirittura migliorato i risultati del predecessore Thiago Motta (condottiero della prima storica qualificazione alla Champions League), consentendo al Bologna di mettere addirittura in bacheca un trofeo. Un evento impensabile fino a qualche anno fa.

Gli emiliani a Riad affronteranno l’Inter, qualificata alla Final Four in virtù del secondo posto nello scorso campionato di Serie A dietro ai campioni d’Italia del Napoli.

I nerazzurri hanno preso parte ad entrambe le edizioni della Supercoppa con il nuovo format (quattro squadre invece di due). Nel 2024 trionfarono nella finale contro il Napoli, lo scorso gennaio invece furono clamorosamente rimontati dal Milan nella finalissima dopo essere andati in vantaggio di due gol. In caso di vittoria, l’Inter si porterebbe a casa la Supercoppa per la nona volta nella sua storia, ma sarebbe ovviamente la prima con Cristian Chivu in panchina.

Lautaro e compagni sono reduci dalla vittoria, sofferta, contro il Genoa a Marassi (1-2), che gli ha consentito di riprendersi la vetta (solitaria) della classifica di Serie A – scavalcati Milan e Napoli, ora costretti ad inseguire – nonché di dimenticare in tutta fretta l’amarezza per la beffarda sconfitta con il Liverpool in Champions League.

Tre i successi consecutivi in campionato per gli uomini di Chivu, che pur mostrando non poche incertezze nei big match continuano a non sbagliare un colpo con le cosiddette “medio-piccole”.

Italiano stravolge di nuovo tutto

Il Bologna, invece, è uscito un po’ ridimensionato dallo scontro diretto con la Juventus, che domenica scorsa l’ha spuntata di misura al “Dall’Ara” grazie ad un gol di Cabal (0-1 e seconda sconfitta interna per la squadra di Italiano).

Non di certo la miglior prestazione stagionale quella dei felsinei, rimasti pure in inferiorità numerica per l’espulsione del difensore Heggem a metà ripresa. Probabilmente avrà avuto un peso specifico non indifferente la sfida con il Celta Vigo in Europa League. In Galizia il Bologna aveva speso molte energie (vittoria per 2-1 su un campo difficile) e per una squadra che non dispone una panchina lunghissima è abbastanza normale avvertire un minimo di stanchezza dopo un tour de force del genere.

Si spiegano così i risultati altalenanti dell’ultimo periodo (a dicembre i rossoblù non hanno mai vinto due gare di fila). Italiano contro la Juve si è forse fatto distrarre troppo dalla Supercoppa: il tecnico di origini siciliane ha esagerato con il turnover ed a Riad dovremmo vedere una formazione completamente stravolta rispetto a domenica scorsa. In attacco torna Castro, mentre sulla trequarti si rivedrà Bernardeschi, autore di una doppietta a Vigo. Dall’altro lato, Chivu dovrà fare a meno degli infortunati Acerbi, Calhanoglu e Dumfries. Davanti riecco la Thula, la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez. Sulle fasce spazio a Luis Henrique e a Dimarco.

Come vedere Bologna-Inter in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Bologna e Inter, valida per le semifinali della Supercoppa Italiana, è in programma giovedì alle 20:00 e si giocherà all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sulla competizione, su Italia 1 (canale numero 6 del digitale e 506 per la visione in HD). Sarà possibile vedere Bologna-Inter anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Bologna e Inter non si sono ancora affrontate in questo campionato, ma i nerazzurri hanno spesso faticato negli ultimi precedenti coi felsinei (una sola vittoria nelle ultime sei), compresa la sconfitta per 1-0 dello scorso aprile che ha contribuito a far perdere lo scudetto alla squadra guidata all’epoca da Simone Inzaghi. Di contro, però, Chivu si è aggiudicato l’unico scontro con il collega Italiano, battuto 2-0 nello scorso campionato quando era ancora alla guida del Parma. Secondo i bookies l’Inter, nonostante le assenze, parte nettamente favorita. Quote forse troppo sbilanciate, considerando che in passato Italiano ha dimostrato di saper creare diversi grattacapi ai meneghini, imponendo il suo ritmo e sporcando la costruzione dei nerazzurri con il pressing alto. Noi crediamo che possa essere un match più equilibrato del previsto in cui entrambe segneranno verosimilmente almeno una rete.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2