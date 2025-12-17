Pronostico Slovan Bratislava-Hacken: divertimento assicurato

Slovan Bratislava-Hacken è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Tre punti a testa e nessuna possibilità di rientrate nei playoff. Slovan Bratislava e Hacken saluteranno in una fredda serata di dicembre la Conference League. Troppo poco il malloppo messo da parte fino al momento. I pensieri quindi saranno pochi.
E di solito quando ci sono partite del genere, nelle quali in campo scendono delle formazioni libere da ogni classifica, libere da ogni ansia e libere dal dover per forza di cose cercare il risultato, vengono fuori dei match molto interessanti. Di quelli che, nonostante il livello tecnico sia quello che tutti noi possiamo immaginare – e chi ha visto qualche partita come chi scrive, per lavoro, può solo confermare – può regalare una serata piacevole. Ma a noi oggettivamente di essere belli e sorridenti importa poco. Quello che ci importa è capire come potrebbe finire questo match.
E come potrebbe finire? Con molti gol, senza dubbio. Nonostante gli attacchi nelle partite precedenti non è che abbiano prodotto chissà cosa. Mentre dietro – 9 e 7 i gol subiti, rispettivamente, da queste due formazioni – si è concesso più del lecito. La situazione è questa: o finisce zero a zero (cosa che non crediamo) oppure con almeno tre reti complessive e con almeno un gol per squadra. Optiamo per questa seconda opzione.
Come vedere Slovan Bratislava-Hacken in diretta tv e in streaming
La sfida Slovan Bratislava-Hacken è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria dello Slovan Bratislava è quotata 2.20 Goldbet e Lottomatica e a 2.20 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.
Il pronostico
Come detto una gara da almeno un gol per squadra – e con una quota molto molto interessante – e da almeno tre reti complessive. Si può provare la combo. I più coraggioso possono anche puntare su una vittoria dei padroni di casa che vorrebbero chiudere in bellezza, ma senza rischiare nulla, questa campagna europea.
Le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Hacken
BRATISLAVA (3-4-3): Takac; Bajric, Kashia, Wimmer; Blackman, Savvidis, Ignatenko, Cruz; Marcelli, Tolic, Weiss.
HACKEN (4-3-3): Berisha; Lindberg, Lode, Helander, Lundkvist; Gustafson, Andersen, Rygard; Svanback, Brusberg, Layouni.