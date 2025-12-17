Pronostico Slovan Bratislava-Hacken: divertimento assicurato

Slovan Bratislava-Hacken è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Tre punti a testa e nessuna possibilità di rientrate nei playoff. Slovan Bratislava e Hacken saluteranno in una fredda serata di dicembre la Conference League. Troppo poco il malloppo messo da parte fino al momento. I pensieri quindi saranno pochi.

E di solito quando ci sono partite del genere, nelle quali in campo scendono delle formazioni libere da ogni classifica, libere da ogni ansia e libere dal dover per forza di cose cercare il risultato, vengono fuori dei match molto interessanti. Di quelli che, nonostante il livello tecnico sia quello che tutti noi possiamo immaginare – e chi ha visto qualche partita come chi scrive, per lavoro, può solo confermare – può regalare una serata piacevole. Ma a noi oggettivamente di essere belli e sorridenti importa poco. Quello che ci importa è capire come potrebbe finire questo match.

E come potrebbe finire? Con molti gol, senza dubbio. Nonostante gli attacchi nelle partite precedenti non è che abbiano prodotto chissà cosa. Mentre dietro – 9 e 7 i gol subiti, rispettivamente, da queste due formazioni – si è concesso più del lecito. La situazione è questa: o finisce zero a zero (cosa che non crediamo) oppure con almeno tre reti complessive e con almeno un gol per squadra. Optiamo per questa seconda opzione.