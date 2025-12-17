Pronostico PSG-Flamengo, in palio la Coppa Intercontinentale: dove vederla in streaming gratis

PSG-Flamengo è la finale della Coppa Intercontinentale 2025 e si gioca mercoledì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming gratis.

Il format è praticamente lo stesso del vecchio Mondiale per Club, ma dallo scorso anno questa manifestazione è tornata a chiamarsi Coppa Intercontinentale, nome nostalgico rispolverato dalla Fifa dopo oltre vent’anni, per permettere ai club campioni dei rispettivi continenti di affrontarsi in un mini-torneo a cadenza annuale. Chi succederà al Real Madrid nell’albo d’oro?

In finale si sfideranno, come da pronostico, il PSG campione d’Europa, già qualificato direttamente alla finalissima di Al Rayyan, ed il Flamengo, fresco campione del Sudamerica grazie al successo (1-0) ottenuto sui connazionali del Palmeiras lo scorso 29 novembre nell’atto finale della Copa Libertadores 2025.

I brasiliani, a differenza del PSG, hanno dovuto superare due turni preliminari: prima il Derby delle Americhe con i messicani del Cruz Azul, piegati 2-1, poi la semifinale (Challenger Cup) con gli egiziani del Pyramids, regolati grazie ai gol di due difensori, l’ex juventino Danilo e Leo Pereira (2-0). Per i rossoneri la Coppa Intercontinentale sarebbe la ciliegina sulla torta: una stagione davvero strepitosa quella degli uomini di Filipe Luis – allenatore che ha già diversi estimatori in Europa – capaci di trionfare anche nel campionato brasiliano e centrare una strepitosa “doppietta”. Il Flamengo, del resto, aveva fatto bene anche la scorsa estate al Mondiale per Club, venendo eliminato agli ottavi dal Bayern Monaco (nel girone aveva però battuto il Chelsea, poi vincitore della manifestazione) ma dimostrando di essere competitivo anche contro i “giganti” europei.

Parigini discontinui

Il PSG invece arriva a questo match con qualche dubbio di troppo. La corazzata di Luis Enrique che sembrava imbattibile nella scorsa primavera – cavalcata conclusa con l’agognato trionfo nella coppa dalle grandi orecchie in una finale a senso unico contro l’Inter – non riesce ad essere continua, né in campionato né in Champions League. In Ligue 1, dopo sedici turni, i campioni d’Europa in carica sono sorprendentemente secondi dietro al Lens, mentre in coppa dopo il pareggio a reti bianche con l’Athletic Bilbao sono scivolati a -6 dall’Arsenal capolista. Insomma, nessuna traccia della schiacciasassi di qualche mese fa.

Tra le cause della discontinuità dei capitolini ci sono ovviamente gli infortuni: si sta rivelando più determinante del previsto quello di Hakimi, fermo da settimane per un problema alla caviglia. Contro il Flamengo non darà forfait il Pallone d’oro Dembélé, rimasto in panchina per precauzione sabato scorso nella sfida di campionato con il Metz, vinta 3-2 dal PSG. Due assenze invece per Filipe Luis: Allan si è fatto male nella gara con il Pyramids, mentre Pedro – infortunatosi all’avambraccio – è in dubbio: davanti dovrebbe toccare a Plata.

Come vedere PSG-Flamengo in diretta tv e streaming gratis

La sfida PSG-Flamengo, finale della Coppa Intercontinentale 2025, è in programma mercoledì alle 18:00 allo stadio Ahmed bin Ali di Al Rayyan, in Qatar.

Il pronostico

Per il Flamengo è la prima sfida con una squadra francese, il PSG invece ha già affrontato un club brasiliano: la scorsa estate perse 1-0 con il Botafogo nela fase a gironi del Mondiale per Club. Un risultato che deve servire da monito per i campioni d’Europa: il Mengao ha dominato in lungo in largo in Sudamerica, ha entusiasmo e con il suo gioco può mettere in difficoltà anche le big del vecchio continente come il PSG. Si preannuncia una finale più combattuta del previsto, in cui i gol non mancheranno: almeno uno per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di PSG-Flamengo

PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Nuno Mendes; Vitinha; Joao Neves, Kang-in Lee; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira, Lucas; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Everton; Plata.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1