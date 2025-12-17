Pronostico Napoli-Milan, sempre Conte contro Allegri: il duello si sposta in Supercoppa

Napoli-Milan è una partita valida per le semifinali della Supercoppa Italiana 2025 e si gioca giovedì alle 20:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming.

Dal duello per il titolo in campionato alla sfida secca di Supercoppa Italiana nella lontana Arabia Saudita, che mette in palio un pass per l’ultimo atto del mini-torneo che ormai da due stagioni va in scena nel paese mediorientale con il format di una Final Four, coinvolgendo quattro squadre e non più solo due. Ma in questo Napoli-Milan prenatalizio c’è in ballo qualcosa in più della qualificazione. Un’eventuale eliminazione potrebbe infatti avere delle ricadute negative anche sulle prossime sfide che attendono i campioni d’Italia e i rossoneri (che giocano la Supercoppa in quanto finalisti dell’ultima edizione della Coppa Italia), rispettivamente terzi e secondi in classifica e separati da un solo punto.

La squadra di Antonio Conte è tornata improvvisamente a balbettare. Dopo la sconfitta in Champions League con il Benfica di José Mourinho (2-0), gli azzurri hanno deluso anche a Udine (1-0), ko che ha interrotto la striscia vincente di tre partite in campionato (Atalanta, Roma e Juventus). In Friuli si è visto un Napoli poco lucido e provato dal tour de force. Il numero di sconfitte inizia a diventare consistente, se teniamo conto del fatto che quattro partite i partenopei le avevano perse nell’intero torneo lo scorso anno.

Il Napoli non vince questa coppa dal 2014

Il tecnico salentino cerca riscatto in Supercoppa, trofeo che fa gola anche per via degli 11 milioni di euro che finiranno nelle casse del vincitore. Il Napoli, che non ha mai affrontato il Milan in questa competizione, non solleva la coppa dal 2014. Due anni fa, sempre a Riad, gli azzurri si arresero in finale all’Inter.

Il Milan invece avrà l’onere e l’onore di difendere il titolo conquistato a gennaio 2025. Quando, contro ogni pronostico, riuscì ad avere la meglio su Juventus e Inter (per il Diavolo furono gli unici sorrisi in una stagione disastrosa).

La truppa di Massimiliano Allegri arriva in Arabia Saudita a pochi giorni dal pareggio pirotecnico con il Sassuolo (2-2), che a San Siro ha confermato di essere ancora una volta la bestia nera dei rossoneri. Un pareggio che sa di occasione persa, sottolineato anche dallo stesso tecnico livornese, che ha messo sul banco degli imputati una difesa che sta subendo troppi gol (ben quattro nelle ultime due gare). Allegri in questa stagione ha già avuto la meglio su Conte, battendo 2-1 il Napoli lo scorso settembre in una partita in cui i contropiedi del Diavolo si rivelarono devastanti: il Milan, peraltro, riuscì a prevalere nonostante l’inferiorità numerica da inizio ripresa.

Conte dovrebbe riproporre il 3-4-3 visto nelle ultime partite. La lista degli indisponibili rimane lunga in casa Napoli, ma per la sfida di Riad l’allenatore salentino ritrova sia Lobotka che Gutierrez: lo slovacco partirà dal 1′. Convocato anche Lukaku, tornato a disposizione dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare tutta la prima parte di stagione. Difficile, però, che il centravanti belga possa giocare qualche minuto. Nel Milan è in dubbio la presenza di Leao. Ballottaggio tra il portoghese, non al meglio, e Nkunku su chi dovrà affiancare Pulisic. In difesa spazio a De Winter che rimpiazzerà l’infortunato Gabbia.

Come vedere Napoli-Milan in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Napoli e Milan, valida per le semifinali della Supercoppa Italiana, è in programma giovedì alle 20:00 e si giocherà all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sulla competizione, su Italia 1 (canale numero 6 del digitale e 506 per la visione in HD). Sarà possibile vedere Napoli-Milan anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Quote in bilico per una sfida che promette grande equilibrio come nell’ultimo precedente di campionato. Per i bookmaker il Milan è addirittura davanti agli azzurri, apparsi svuotati nelle ultime due uscite ed a corto di energie, anche per via delle numerose assenze. Sarà pure una questione di motivazioni, sebbene entrambe sembrano tenere particolarmente alla Supercoppa, non fosse altro che per il bel gruzzoletto che mette in palio. Conte e Allegri non sono certo conosciuti per l’atteggiamento “spregiudicato” delle loro squadre ma le difese di Napoli e Milan non hanno fatto dei figuroni ultimamente, motivo per cui ci aspettiamo una gara da almeno una rete per parte. I novanta regolamentari potrebbero terminare in parità: in quel caso il passaggio del turno si deciderà direttamente ai rigori.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1