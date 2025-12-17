Pronostico Dinamo Kiev-Noah: motivazioni differenti e colpaccio

Dinamo Kiev-Noah è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Dopo l’uscita del calendario di questa Conference, quasi tutti si aspettavano che questo match potesse regalare la qualificazione alla fase successiva ai padroni di casa. E invece è tutto ribaltato.
La Dinamo Kiev è eliminata mentre gli armeni del Noah, formazione che ha fatto molto più di quello che era immaginabile, in piena corsa per gli spareggi. Normale quindi pensare che le motivazioni possano – e faranno – la differenza in questo match. Non si discute: quando una squadra non ha niente da chiedere è scarica, molto, mentalmente. Mentre gli altri, che ancora devono avere un responso, partiranno immediatamente all’assalto e potrebbero trovare strada libera. Di solito succede così. Anche se il calcio come sappiamo non è mai una scienza esatta.
Però c’è anche da vedere in tutto questo il cammino esterno del Noah: una squadra che non perde da sei partite di fila giocate lontane dalle mura amiche – cinque pareggi e una vittoria – e quindi riesce sempre ad essere presente, mentalmente, fisicamente e anche con una certa personalità, quando c’è da affrontare un match così delicato. La Dinamo Kiev, inoltre, dopo la vittoria in campionato dello scorso fine settimana, ha ripreso la marcia e ha altri pensieri in testa. Quindi crediamo che questo match possa regalare davvero il colpaccio esterno.
Come vedere Dinamo Kiev-Noah in diretta tv e in streaming
La sfida Dinamo Kiev-Noah è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Colpaccio esterno da oltre tre volte la posta. Se volere rischiare di meno la Dinamo Kiev, nonostante quello che vi abbiamo detto, non vorrebbe chiudere senza segnare. Quindi il GOL è quasi certo.
Le probabili formazioni di Dinamo Kiev-Noah
DINAMO KIEV (4-3-3): Nescheret; Karavaev, Zacharenko, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Mikhaylenko, Yatsyk; Voloshyn, Guerrero, Kabaev.
NOAH (3-4-2-1): Cancarevic; Saintini, Silva, Fernandes; Boakye, Catro, Oshima, Thorarinsson; Jakolis, Mulahusejnovic; Matheus Aias.