Pronostico Dinamo Kiev-Noah: motivazioni differenti e colpaccio

Dinamo Kiev-Noah è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo l’uscita del calendario di questa Conference, quasi tutti si aspettavano che questo match potesse regalare la qualificazione alla fase successiva ai padroni di casa. E invece è tutto ribaltato.

La Dinamo Kiev è eliminata mentre gli armeni del Noah, formazione che ha fatto molto più di quello che era immaginabile, in piena corsa per gli spareggi. Normale quindi pensare che le motivazioni possano – e faranno – la differenza in questo match. Non si discute: quando una squadra non ha niente da chiedere è scarica, molto, mentalmente. Mentre gli altri, che ancora devono avere un responso, partiranno immediatamente all’assalto e potrebbero trovare strada libera. Di solito succede così. Anche se il calcio come sappiamo non è mai una scienza esatta.

Però c’è anche da vedere in tutto questo il cammino esterno del Noah: una squadra che non perde da sei partite di fila giocate lontane dalle mura amiche – cinque pareggi e una vittoria – e quindi riesce sempre ad essere presente, mentalmente, fisicamente e anche con una certa personalità, quando c’è da affrontare un match così delicato. La Dinamo Kiev, inoltre, dopo la vittoria in campionato dello scorso fine settimana, ha ripreso la marcia e ha altri pensieri in testa. Quindi crediamo che questo match possa regalare davvero il colpaccio esterno.