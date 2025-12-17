Pronostico Corinthians-Vasco da Gama: il fattore campo decisivo

Corinthians-Vasco è valida per la finale di Coppa del Brasile. Formazioni, dove vederla in tv e streaming, pronostico

Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è la finale di Coppa del Brasile. E il Corinthians, davanti al proprio pubblico, ospita il Vasco. I padroni di casa sono entrati in questa manifestazione al terzo turno, vincendo poi ai rigori la semifinale, gli ospiti invece sin dall’inizio hanno iniziato la scalata che li ha portati a giocarsi il trofeo.

A campionato finito – le due hanno chiuso con un solo punto di differenza in classifica – sono state molte le delusioni. Da entrambe, ma di più da Depay e compagni, ci si aspettava sicuramente un cammino diverso, qualcosa di più importante. Ma sono stati diversi i problemi durante la stagione che hanno portato a un campionato anonimo. Ma si può salvare decisamente tutto riuscendo a portare a casa questo trofeo e, il fattore campo, potrebbe essere decisivo.

Una finale è sempre una finale, e giocarla davanti ai propri tifosi non è una cosa che capita tutti i giorni. Il Corinthians ha questo privilegio che, se messo in fila insieme alle partite che contro il Vasco sono state giocate in casa allora ci danno un quadro da prendere in seria considerazione. L’ultima vittoria ospite su questo campo è datata addirittura 2007, nel mezzo solamente tantissime delusioni (qualche pareggio trovato ogni tanto) e un risultato finale che ha accompagnato molto spesso queste due squadre. Ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico, come la pensiamo e come potrebbe davvero andare a finire.

Come vedere Corinthians-Vasco in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la finale di Coppa del Brasile, Corinthians-Vasco, giovedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Corinthians è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai. Il segno NO GOL è quotato invece 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Il pronostico

Il risultato che maggiormente è uscito nel corso degli ultimi anni è l’1-0 per il Corinthians. Visto il valore enorme della partita, parliamo di un match che mette in palio un titolo, potrebbe ripetersi. E per quanto vi abbiamo raccontato prima non possiamo non andare con una vittoria interna. Depay alza un trofeo.

Le probabili formazioni di Corinthians-Vasco

CORINTHIANS (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Maycon, José Martínez, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay, Yuri Alberto.

VASCO (4-2-3-1): Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes; Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez; Rayan.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0