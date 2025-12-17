Pronostici Losanna-Fiorentina: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Losanna-Fiorentina, in piena crisi la Viola si reca in Svizzera per provare a chiudere tra le prime otto nella League Phase di Conference League. I nostri pronostici.

Paolo Vanoli continuerà ad essere l’allenatore della Fiorentina. Almeno fino a domenica prossima, quando la Viola sfiderà l’Udinese in campionato, altra gara cruciale per un club che rischia di sprofondare ancora di più in classifica – è scivolato a -8 dalla salvezza – e che è costretto, contro ogni pronostico, a convivere con l’incubo retrocessione. La società gigliata ha deciso di proseguire con l’ex tecnico del Torino, nonostante l’assurda sconfitta nello scontro diretto con il Verona di domenica scorsa e nonostante Vanoli non sia riuscito ad invertire la rotta (una vittoria, 4 sconfitte e 2 pareggi da quando ha preso il posto di Stefano Pioli ad inizio novembre).

Prima del match coi friulani, però, la Viola farà tappa in Svizzera, a Losanna, nella gara valida per la sesta ed ultima giornata della League Phase di Conference League.

I toscani sono undicesimi nella maxi-classifica. E devono per forza vincere se vogliono provare ad arrivare tra le prime otto, posizione che gli consentirebbe di evitare gli spareggi e tornare in campo direttamente a marzo negli ottavi. Tuttavia, non dipenderà solo dalla Fiorentina, ma da una serie di combinazioni. La domanda, in ogni caso, è: in questo momento complicatissimo, probabilmente il più turbolento della storia del club dal fallimento del 2002, quanta importanza si dà ad una coppa che, di fronte ad una situazione così disastrosa, passa ovviamente in secondo piano?

Diakite è secondo per tiri tentati

La Fiorentina una settimana fa contro la Dinamo Kiev, battuta 2-1 al “Franchi”, ha comunque dimostrato di tenere alla Conference. Il campionato è la priorità ma se è vero che vincere aiuta a vincere chiudere con un successo la League Phase permetterebbe a Ranieri e compagni di avvicinarsi alla sfida con l’Udinese con uno spirito diverso.

Ad ogni modo, Vanoli rimescolerà nuovamente le carte, riproponendo una formazione simile a quella che è scesa in campo contro gli ucraini. In attacco dovrebbe comunque giocare Kean, probabilmente in coppia con Dzeko.

Il centravanti nella nazionale, tornato a segnare contro la Dinamo, domenica è stato uno dei protagonisti in negativo, sprecando due clamorose occasioni davanti al portiere. Occasioni che lo scorso anno non avrebbe mai e poi mai sbagliato.

La Viola si affida a lui per provare a scardinare una difesa, quella del Losanna, che in Conference ha subito a malapena tre gol in 5 partite e che viene da tre clean sheet di fila tra campionato e coppa. Il fatto che, in ogni caso, la vittoria serva ad entrambe ci fa ipotizzare una partita più movimentata del previsto. La Fiorentina, in tal senso, dovrà fare attenzione all’attaccante maliano Gaoussou Diakite, che dovrebbe impegnare almeno in una circostanza l’estremo difensore gigliato. Parliamo di un giocatore che, oltre a segnare due gol in Conference, è secondo nella speciale classifica dei tiri tentati dietro a Mijnans dell’AZ Alkmaar: per i viola sarà lui il pericolo numero uno. A rischio giallo, infine, il centrocampista gigliato Ndour, che in Conference ha già rimediato tre cartellini. Nel Losanna occhio al mediano Roche, primo della sua squadra per numero di tackle.

Ricapitolando: Kean marcatore Plus, Diakite over 0,5 tiri in porta e Ndour e Roche ammoniti Plus su Goldbet hanno un valore di 18,51 volte la posta.