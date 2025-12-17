I pronostici di mercoledì 17 dicembre: Coppa Intercontinentale, League Cup e Coppa del Re

I pronostici di mercoledì 17 dicembre, c’è la finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo, in campo anche League Cup e Coppa del Re

Il format è praticamente lo stesso del vecchio Mondiale per Club, ma dallo scorso anno questa manifestazione è tornata a chiamarsi Coppa Intercontinentale, nome nostalgico rispolverato dalla Fifa dopo oltre vent’anni, per permettere ai club campioni dei rispettivi continenti di affrontarsi in un mini-torneo a cadenza annuale. Chi succederà al Real Madrid nell’albo d’oro?

In finale si sfideranno, come da pronostico, il PSG campione d’Europa, già qualificato direttamente alla finalissima di Al Rayyan, ed il Flamengo, fresco campione del Sudamerica grazie al successo (1-0) ottenuto sui connazionali del Palmeiras lo scorso 29 novembre nell’atto finale della Copa Libertadores 2025. I brasiliani, a differenza del PSG, hanno dovuto superare due turni preliminari: prima il Derby delle Americhe con i messicani del Cruz Azul, piegati 2-1, poi la semifinale (Challenger Cup) con gli egiziani del Pyramids, regolati grazie ai gol di due difensori, l’ex juventino Danilo e Leo Pereira (2-0).

Si preannuncia una finale più combattuta del previsto, in cui i gol non mancheranno: almeno uno per parte e più di due complessivi col PSG che nonostante la discontinuità mostrata in stagione, in una partita secca ha la qualità dei campioni e l’organizzazione tattica di Luis Enrique per fare la differenza.

I pronostici sulle altre partite

Ci sono anche delle altre big europee in campo stasera, però per le rispettive coppe nazionali. Real Madrid e Atletico Madrid giocheranno in Coppa del Re, mentre il Manchester City sarà impegnato nei quarti di finale di League Cup.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 2,5 in Newcastle-Fulham, League Cup, ore 21:15

Vincenti

TRABZONSPOR (in Trabzonspor-Alanyaspor, Coppa di Turchia, ore 18:30)

(in Trabzonspor-Alanyaspor, ore 18:30) CELTA VIGO O PAREGGIO (in Albacete-Celta Vigo, Coppa del Re, ore 19:00)

(in Albacete-Celta Vigo, ore 19:00) VILLARREAL (in Racing Santander-Villarreal, Coppa del Re, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Brentford , League Cup, ore 20:30

, League Cup, ore 20:30 Racing Santander-Villarreal , Coppa del Re, ore 19:00

, Coppa del Re, ore 19:00 CF Talavera-Real Madrid, Coppa del Re, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Top Oss-FC Utrecht , Coppa d’Olanda, ore 20:00

, Coppa d’Olanda, ore 20:00 Feyenoord-Heerenveen , Coppa d’Olanda, ore 21:00

, Coppa d’Olanda, ore 21:00 PSG-Flamengo, Coppa Intercontinentale, ore 18:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Newcastle-Fulham, League Cup, ore 21:15