Pronostico Talavera-Real Madrid: Xabi non ha via d’uscita

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, i bonus se li è giocati tutti: non ha nessuna possibilità di sbagliare essendosi seduto sulla panchina forse più importante, e con la maggiore pressione, del Mondo. Le sconfitte maturate nel corso di questi mesi, annesse a delle prestazioni molto al di sotto delle aspettative, non gli permettono di fare esperimenti. Da qui alla fine dell’anno deve vincere, sempre. E lo deve fare anche nella serata di mercoledì.

Contro una squadra che lotta per non retrocedere in Terza Divisione non sono ammessi passi falsi per i Blancos che arrivano dalla buona vittoria sul campo dell’Alaves che ha permesso di non perdere ulteriore terreno nei confronti del Barcellona che sì, continua a vincere. I sedicesimi di finale di Coppa del Re sono importanti perché non solo scenderanno comunque in campo quei giocatori che lo hanno fatto di meno fino al momento, ma anche perché si avvicina quello che sicuramente è un obiettivo importante per i madrileni. La Coppa del Re, per una squadra del genere, per forza è un target. Quindi non ci aspettiamo in questo caso il solito Davide che vince contro Golia. No, Xabi Alonso non se lo può permettere in nessun modo un passaggio a vuoto del genere e cercherà, pure, di chiudere i conti nel minor tempo possibile per evitare rischi del tutto inutili.

La vittoria esterna non può essere messa in discussione e infatti non è messa in discussione. Ci aspettiamo un Real Madrid all’assalto che vorrebbe anche divertirsi. Quindi goleada, pure in questo caso.

TALAVERA (4-4-2): Gonzalez; Cuenca, Lopez, Molina, Roig; Montero, Capo, Navarro, Molina; Gomez, Di Renzo.

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Valverde, Huijsen, Rudiger, Valdepenas; Garcia, Tchouameni, Martinez; Diaz, Rodrygo, Mastantuono.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-5