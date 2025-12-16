Pronostico Shakhtar-Rijeka: tre punti per chiudere i conti

Shakhtar-Rijeka è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Con dodici punti in classifica conquistati fino al momento, lo Shakhtar è una squadra che si trova al secondo posto nella graduatoria generale e che ha la certezza di andare avanti in questa manifestazione. Nonostante, come sappiamo, le gare interne vengano giocate su un campo diverso dal proprio, gli ucraini si dimostrano una formazione che, in questa manifestazione, può davvero arrivare in fondo.
Gli ospiti invece di punti ne hanno conquistati otto e sono ormai sicuri di essere dentro i playoff ma ovviamente vorrebbero cercare di mantenere la posizione di classifica che permetterebbe ad oggi di giocare il match di ritorno in casa che, sappiamo, può sempre fare la differenza. Pochi, comunque, otto punti se andiamo a vedere qual è score dei gol subiti da questa formazione: solamente due. Ma se da un lato non si subisce molto è evidente che l’attacco – con solamente cinque esultanze – abbia dei problemi.
Per tali numeri è ovvio che i “padroni” di casa partano leggermente favoriti nonostante abbiano la certezza, visti gli incroci che ci sono, di essere gli ottavi. Insomma, non ci aspettiamo di certo una gara con molte emozioni – meglio guardare altro se si cerca questo – ma ci aspettiamo uno Shakhtar voglioso di chiudere questa prima fase in bellezza.
Il pronostico
Poco spettacolo e poche emozioni. Match, questo, da meno di tre reti complessive. Probabilmente la sfida verrà decisa da un episodio e questo lo potrebbero trovare i padroni di casa. La quota dell’1 secondo noi è troppo alta per non prenderla davvero in considerazione.
Le probabili formazioni di Shakhtar-Rijeka
SHAKHTAR (4-3-3): Fesyun; Tobias, Bondar, Matvlienko, Henrique; Ocheretko, Kryskiv, Marlon Gomes; Pedrinho, Elias, Newerton.
RIJEKA (4-4-2): Zlomislic; Orec, Majstorovic, Radeljic, Devetak; Vignato, Dantas, Petrovic, Gojak; Adu, Fruk.