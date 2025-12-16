Pronostico Racing Santander-Villarreal: qualificazione con il brivido

Racing Santander-Villarreal è una partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Villarreal non è sceso in campo nel fine settimana perché il derby con il Levante è stato rinviato per via delle piogge torrenziali che in questi giorni hanno colpito la Comunidad Valenciana. Per il Submarino Amarillo, la sfida con il fanalino di coda della Liga, sarebbe stata un’occasione per consolidare il terzo posto e dimenticare l’ennesimo flop in Champions League. Sì, nella coppa dalle grandi orecchie i gialli sembrano i lontani parenti di quelli che stiamo ammirando in campionato e la sconfitta interna con il Copenaghen di mercoledì scorso ha praticamente scritto la parola fine sull’avventura continentale della squadra di Marcelino, capace di conquistare a malapena un punto in sei partite.

In Liga, invece, è tutta un’altra storia. Con due partite in meno rispetto all’Atletico Madrid (quarto a -1), il Villarreal si gode la terza piazza e, dopo Barcellona e Real Madrid – che come al solito fanno un torneo a parte – è il club che ha totalizzato più punti (35).

Il Racing è primo in Segunda Division

Il tifo incessante dell’Estadio de la Ceramica sta giocando un ruolo fondamentale nel percorso del Submarino Amarillo. Davanti al proprio pubblico, gli uomini di Marcelino sono imbattuti (7 vittorie e un pareggio). Degno di nota anche il rendimento esterno, dal momento che solo Real, Barça e Celta Vigo hanno fatto meglio. Ora il Villarreal è atteso dalla sfida di Coppa del Re contro il Racing Santander, oggi in cima alla classifica della Segunda Division, il campionato cadetto spagnolo, con 4 punti di vantaggio sulla terza. I gialli hanno già disputato due turni: dopo il 6-0 rifilato al Ciudad de Lucena, l’hanno spuntata ai rigori contro il modesto Antoniano, a conferma del fatto che in questa competizione non esistono gare scontate o già scritte.

Il Racing invece sogna il ritorno in massima serie, già sfiorata nella passata stagione (sconfitta agli spareggi). In Coppa del Re finora i Verdiblancos hanno battuto Logrones (0-4) e Ponferradina (1-2), staccando il pass per i sedicesimi. Adesso il match con una squadra di categoria superiore, a distanza di pochi giorni dal pareggio interno con il Leganés (1-1).

Come vedere Racing Santander-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida tra Racing Santander e Villarreal, valida per i sedicesimi di Coppa del Re, è in programma mercoledì alle 19:00.

Il pronostico

Due squadre che non si affrontano dalla stagione 2012-13, quando il Villarreal militava in Segunda (due vittorie su due dei gialli). La sensazione è che per la formazione di Marcelino non sarà una passeggiata uscire dal Sardinero con la vittoria in tasca, nonostante abbia riposato forzatamente in settimana per via del rinvio della sfida con il Levante. Non è da escludere che i padroni di casa – primi in classifica nel campionato cadetto e con il miglior attacco della Liga2 – riescano a portare la sfida ai supplementari.

Le probabili formazioni di Racing Santander-Villarreal

RACING SANTANDER (4-2-3-1): Andreev; Salina, Ramon, Castro, Mantilla; Puerta, Gueye; Vicente, Canales, Martin; Villalibre.

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Altimira, Renato Veiga, Marin, Cardona; Pepe, Partey, Gueye, Solomon; Oluwaseyi, Lopez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1