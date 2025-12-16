Pronostico Mainz-Samsunspor: vittoria, sorpasso e ottavi

Mainz-Samsunspor è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sono appaiate a quota 10 punti in classifica, dopo cinque partite, sia i tedeschi sia i turchi. Ma gli ospiti al momento sono davanti per via della differenza reti. Che, alla fine di questi 90 minuti, non avrà nessun valore, almeno per quanto riguarda questo scontro diretto.
Non vivono momenti felici né il Mainz né il Samsunspor: identico il cammino nelle ultime cinque partite, con tre sconfitte e due pareggi che hanno messo in allarme i rispettivi allenatori. Ma se gli ospiti almeno, prima, almeno qualche partita l’hanno vinta, il Mainz, ultimo in classifica in Germania non assapora il dolce gusto dei tre punti da molto tempo. Certo, i padroni di casa arrivano a questo match dopo aver ottenuto un risultato che possiamo definire storico. Il pareggio per due a due sul campo del Bayern Monaco, una squadra schiacciasassi fino ad oggi può dare, e darà, una grossa iniezione di fiducia a questa formazione. Avevano proprio bisogno di un colpaccio del genere i padroni di casa che hanno messo in evidenza di avere ancora carattere, di avere quello che serve per cercare – anche se è complicato – di venire fuori da una situazione del genere.
E sulle ali di un entusiasmo dilagante, questa vittoria contro il Samunspor potrebbe regalare ulteriori certezze. Il Mainz non è che sia sto squadrone ma nemmeno gli ospiti sono quelli che fanno stropicciare gli occhi. Quindi sì, la vittoria dei padroni di casa ci pare giusta e scontata.
Come vedere Mainz-Samsunspor in diretta tv e in streaming
La sfida Mainz-Samsunspor è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Come spiegato prima c’è un entusiasmo dilagante – e giusto – dentro al Mainz. Una squadra che ha bisogno di punti per acquistare ulteriore fiducia. Il colpo ci sta anche per andare direttamente agli ottavi.
Le probabili formazioni di Mainz-Samsunspor
MAINZ (5-4-1): Batz; Kawasaki, da Costa, Bell, Potulski, Veratsc; Boving, Maloney, Sano, Lee; Hollerbach.
SAMSUNSPOR (4-1-4-1): Kocuk; Yavru, Satka, Van Drongel, Gonul; Makoumbou; Kilinc, Holse, Ntcham, Musaba; Ndiaye.