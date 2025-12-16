Pronostico Feyenoord-Heerenveen: l’ultimo colpaccio è datato 2016

Feyenoord-Heerenveen è una partita valida per il secondo turno della Coppa d’Olanda e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non riesce proprio a trovare un minimo di continuità il Feyenoord e, dopo la sconfitta rocambolesca rimediata in Europa League (4-3) in quel di Bucarest contro l’FCSB, nel fine settimana è arrivata un’altra batosta, stavolta in una delle classiche del calcio olandese con l’Ajax. Ad Amsterdam il possesso palla della squadra di Robin van Persie si è rivelato sterile ed i Lancieri, più cinici e concreti, hanno ottenuto un successo (2-0) che li ha riportati a -5 dal club di Rotterdam, sempre secondo in classifica ma adesso scivolato addirittura a -9 dal PSV Eindhoven capolista.

Insomma, quella che fino a qualche settimana fa sembrava dovesse essere un’avvincente corsa a due per il titolo, si sta trasformando in una sorta di monologo. Le tre sconfitte in più subite dal Feyenoord per il momento fanno la differenza e, a meno di crolli del PSV, la sensazione è che l’Eredivisie abbia ormai preso la strada di Eindhoven.

Van Persie e i suoi uomini cercano dunque consolazione in Coppa d’Olanda, che dopo i recenti flop in Europa League – il Feyenoord è a un passo dall’eliminazione – rischia di essere l’unica competizione che i biancorossi giocheranno da qui a fine stagione oltre al campionato.

L’avventura di Moussa e compagni in KNVB Beker (trofeo che il Feyenoord ha vinto l’ultima volta nella stagione 2023-24 battendo in finale il NEC), come per le altre big, inizia dal secondo turno. Al de Kuip è di scena l’Heerenveen, che invece ha già disputato un match nella coppa nazionale. Lo scorso ottobre i Trots van het Noorden hanno sbancato con un netto 3-0 lo stadio del Venlo, formazione che milita nella serie cadetta. Con lo stesso risultato domenica l’Heerenveen ha travolto lo Sparta Rotterdam, reagendo dopo la doppia sconfitta con PEC Zwolle e PSV Eindhoven e restando attaccato al treno Europa.

Come vedere Feyenoord-Heerenveen in diretta tv e in streaming

La sfida Feyenoord-Heerenveen, in programma mercoledì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della Coppa d’Olanda non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Heerenveen ha già fatto visita al Feyenoord in questa stagione: al de Kuip lo scorso settembre finì 1-0 per la squadra di van Persie al termine di un match caratterizzato da ben due espulsioni (una per parte). Neanche stavolta potrebbe filare tutto liscio per i padroni di casa, apparsi spenti e pure poco lucidi nello scontro diretto con l’Ajax. Uscire anche dalla Coppa d’Olanda, tuttavia, sarebbe un dramma in un periodo in cui, tra campionato ed Europa League, sembra stia andando tutto alla deriva. C’è da aspettarsi dunque una reazione da parte di un Feyenoord, che peraltro contro l’Heerenveen non perde in casa dal 2016. Almeno tre i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Heerenveen

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Targhalline, Valente; Moussa, Timber, Sauer; Ueda.

HEERENVEEN (4-2-3-1): Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Zagaritis; Linday, van Overeem; Gurbuz, Trenskow, Meerveld; Vente.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1