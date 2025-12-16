Pronostico Dundee United-Celtic: solo amarezze con il nuovo allenatore

Dundee United-Celtic è un recupero dell’undicesima giornata della Premiership scozzese e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Tre punti per mettere fine alla preoccupante striscia negativa ma soprattutto per portarsi a -3 dalla vetta, con la consapevolezza che c’è ancora un’altra gara da recuperare e dunque la possibilità di azzerare il divario che attualmente lo separa dalla capolista, gli Hearts di Edimburgo. È questo l’obiettivo del Celtic nel primo dei due recuperi di Premiership contro il Dundee United. Per i Bhoys, campioni di Scozia in carica, non è un momento facile: con il nuovo tecnico al timone della squadra, il francese Wilfried Nancy, sono arrivate solo sconfitte. Tre su tre per l’ex allenatore dei Columbus Crew: Hearts in campionato, Roma in Europa League e St Mirren in League Cup, la Coppa di Lega scozzese. Nessuno poteva prevedere un avvio così in salita.

Al punto che qualcuno, a Glasgow, sta invocando il ritorno del “traghettatore” Martin O’Neill, nominato ad interim dopo le dimissioni di Brendan Rodgers. Non sembra, infatti, che sia scattata la fatidica scintilla tra lo spogliatoio biancoverde e Nancy (o perlomeno non ancora) e lo si è visto chiaramente nel clamoroso ko di League a St Mirren (3-1), una partita che il Celtic doveva obbligatoriamente vincere per acquisire slancio in vista dell’importantissimo recupero di Premiership.

Nelle ultime tre partite i passi indietro sono apparsi evidenti, in particolar modo per quanto riguarda la fase di non possesso palla: i Bhoys hanno sempre subito gol e mai meno di uno nell’arco dei novanta minuti. Serve al più presto una svolta e contro il Dundee United, ottavo in classifica (su dodici squadre), ogni risultato che non sia la vittoria sarebbe un altro fallimento. I Tangerines, del resto, da fine settembre hanno vinto soltanto una volta e continuano a mancare l’appuntamento con i tre punti da quasi 2 mesi.

Come vedere Dundee United-Celtic in diretta tv e in streaming

Dundee United-Celtic, in programma mercoledì alle 21:00, sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della Premiership non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Celtic è quotata a 1.42 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dopo tre sconfitte di fila, il Celtic dovrebbe tornare a vincere contro una squadra che non lo fa da circa due mesi e che non è mai riuscita ad avere la meglio sui biancoverdi negli ultimi 23 precedenti. Viste le problematiche difensive dei Bhoys, tuttavia, non sarebbe una sorpresa se il Dundee United segnasse almeno una rete.

Le probabili formazioni di Dundee United-Celtic

DUNDEE UNITED (3-4-3): Richards; Iovu, Esselink, Graham; Strain, Stephenson, Sibbald, Ferry; Dolcek, Moller, Ahmed.

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Donovan, Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate; Maeda, Kenny, Forrest.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2