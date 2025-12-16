Pronostico Atletico Baleares-Atletico Madrid: hanno già fatto fuori un club di Liga

Atletico Baleares-Atletico Madrid è una partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Re e si gioca mercoledì alle 19:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’Atletico Madrid aveva disperatamente bisogno di una vittoria per ripartire dopo le due sconfitte di fila rimediate con Barcellona e Athletic Bilbao e sabato scorso è arrivata puntuale: i Colchoneros si sono imposti di misura su un coriaceo Valencia al Metropolitano (2-1), match risolto da un gol del sempreverde Griezmann, subentrato nella ripresa a Julian Alvarez. Per i madrileni era importante riconquistare i tre punti per consolidare il quarto posto e mettere nel mirino il Villarreal, che ha un solo punto in più dei biancorossi ma anche due partite da recuperare rispetto alla squadra del “Cholo” Simeone.

A dire il vero l’Atletico aveva voltato pagina già qualche giorno prima in Champions League, battendo a domicilio il temibile PSV Eindhoven (2-3) al termine di una gara spettacolare e ricca di gol, tornando in Spagna con un successo pesante in ottica qualificazione diretta agli ottavi di finale. In questa settimana invece i Colchoneros faranno il loro esordio nella Coppa del Re 2025-26 – competizione che non vincono dal lontano 2013 – in casa di un altro Atletico, il Baleares, club che milita nella Segunda Federacion, la quarta serie del sistema calcistico spagnolo.

A Palma di Maiorca si respirerà ovviamente un clima di festa, come spesso capita quando una big fa visita a delle squadre che giocano in campionati minori. Parliamo, tuttavia, di una compagine che è seconda nella classifica del proprio torneo e che, soprattutto, nel turno precedente di Coppa del Re ha eliminato contro ogni pronostico un club di Liga, l’Espanyol, piegato 1-0 a Palma. Non sono ammesse distrazioni.

Il pronostico

Simeone dovrebbe far rifiatare parecchi titolari ma vittoria e passaggio del turno non sembrano in discussione: difficile ipotizzare un’altra impresa da parte dell’Atletico Baleares, che comunque non stenderà il tappeto rosso ai Colchoneros. Il piccolo club delle Baleari non ha niente da perdere e dovrebbe quantomeno evitare un passivo troppo ampio. Previsti, in ogni caso, almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atletico Baleares-Atletico Madrid

ATLETICO BALEARES (5-3-2): Rivas; Perez, Taffertshofer, Castell, Pol, Morillo; Miguelito, Bonet, Cherta; Tovar, Bejarano.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Lenglet, Le Normand, Galan; Simeone, Cardoso, Barrios, Thiago Almada; Griezmann, Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3