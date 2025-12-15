Pronostico Sheffield Wednesday-Derby County: non è ancora detta l’ultima

Sheffield Wednesday-Derby County è una partita valida per la ventunesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nell’ultimo turno lo Sheffield Wednesday ha sfiorato quella che sarebbe stata la seconda vittoria in questa Championship, la prima dallo scorso settembre. A negargliela, a tempo praticamente scaduto (settimo minuto di recupero), la rete dell’attaccante del Watford Semedo, che ha permesso agli Hornets di riacciuffare in extremis gli Owls (1-1). Un vero peccato, visto che erano tre punti molto importanti per lo Sheffield, che ormai da qualche mese sta vivendo una situazione difficilissima per via delle vicissitudini societarie.

Il club ha conquistato 9 punti in 19 partite di campionato, ma a causa di una pesantissima penalizzazione (18 punti) deve ancora fare i conti con il segno meno in classifica. Gli Owls sono difatti il fanalino di coda della Championship, costretti a totalizzare al più presto altri nove punti per arrivare quantomeno a quota zero. Sarà quasi impossibile, dunque, evitare la retrocessione, se consideriamo che la quartultima, il Portsmouth, attualmente ha 29 punti in più della squadra guidata dal danese Henrik Pedersen.

Rams in difficoltà senza il loro bomber

Le buone notizie, tuttavia, non mancano: nelle ultime ore la società dovrebbe finalmente passare di mano e da quelle parti sperano che la nuova proprietà possa sanare in poco tempo i problemi economici che hanno afflitto gli Owls negli ultimi mesi, penalizzati soprattutto per via dei ritardi nei pagamenti di alcune trattative di calciomercato.

Vedremo come la squadra reagirà sul campo: ad Hillsborough, intanto, nel posticipo della 21esima giornata arriva il Derby County: i Rams non se la passano affatto bene e le tre sconfitte rimediate nelle ultime cinque giornate di Championship ne sono la dimostrazione. Nella scorsa settimana grazie ad un’autorete nel finale di gara con il Millwall (1-1) il Derby ha evitato quello che sarebbe stato il terzo ko di fila ma la zona playoff si sta allontanando sempre di più. I Rams sembrano essere troppo dipendenti dal centravanti Morris, autore di 10 gol, che a causa di un infortunio dovrà rimanere fuori fino a febbraio. Senza di lui le cose sono improvvisamente precipitate.

Il pronostico

Lo Sheffield Wednesday in casa del Watford ha dimostrato di essere vivo e di credere in una salvezza impossibile. Non si preannuncia una gara semplice per un Derby County in calo e privo del suo cannoniere. Da valutare la doppia chance interna.

Le probabili formazioni di Sheffield Wednesday-Derby County

SHEFFIELD WEDNESDAY (3-5-2): Charles; Iorfa, Cooper, M. Lowe; Fusire, Valery, Bannan, Ingelsson, Amass; J. Lowe, McNeill.

DERBY COUNTY (4-4-2): Widell Zetterstrom; Langas, Sanderson, Clarke, Elder; Ward, Thompson, Clark, Brereton Diaz; Agyemang, Brewster.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1