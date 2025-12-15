Pronostico Rangers-Hibernian: non c’è due senza tre

Rangers-Hibernian è una partita valida per la diciassettesima giornata della Premiership scozzese e si gioca lunedì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Fa strano vedere che, dopo 17 giornate, le prime due posizioni della classifica della Premiership scozzese non siano occupate come al solito dalle due squadre di Glasgow, Celtic e Rangers. I biancoverdi, dominatori incontrastati delle ultime edizioni, per ora devono accontentarsi della seconda piazza dietro agli Hearts, club di Edimburgo che a sorpresa guarda tutti dall’alto verso il basso con ben 6 punti di vantaggio (anche se ha giocato due partite in più rispetto al Celtic) sui campioni in carica.

I Rangers, invece, complice una partenza disastrosa (peggior inizio dal 1978-79) sono solamente quarti a quota 26 punti, a -1 dal Motherwell (altra squadra che ha giocato due partite in più). Ed in questo turno, nel posticipo del lunedì, ospiteranno ad Ibrox l’Hibernian, che in caso di colpaccio potrebbe addirittura sorpassare i Gers, avendo soltanto due punti in meno.

Dopo l’esonero di Russell Martin, tuttavia, i Rangers hanno invertito la rotta: buono l’impatto del nuovo allenatore, il tedesco Danny Rohl, sebbene non si ancora riuscito a risolvere tutti i problemi. La squadra, infatti, continua ad essere incostante: ha pareggiato due volte nelle ultime tre giornate di Premiership e giovedì scorso è arrivata una sconfitta in Europa League contro gli ungheresi del Ferencvaros, ko che ha sostanzialmente sancito l’eliminazione dalla competizione europea. Il rendimento dell’Hibernian invece è più o meno in linea con quelle che erano le aspettative: gli Hibs vengono da una vittoria rotonda (3-0) contro il Falkirk, grazie alla quale hanno archiviato i due ko di fila con Motherwell e Celtic.

Come vedere Rangers-Hibernian in diretta tv e in streaming

Rangers-Hibernian, in programma lunedì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della Premiership non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

La vittoria dei Rangers è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Il pronostico

Nei due precedenti stagionali tra coppa nazionale e campionato i Rangers si sono imposti due volte sull’Hibernian, sia in trasferta che in casa (2-0 e 0-1), in entrambe le occasioni senza subire gol. Con Rohl al timone, almeno in Premiership, il club di Glasgow è imbattuto e parte favorito anche stavolta. Rispetto agli ultimi due precedenti, tuttavia, gli Hibs potrebbero segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Rangers-Hibernian

RANGERS (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Djiga, Emmanuel Fernandez, Meghoma; Barron, Raskin; Gassama, Diomande, Moore; Chermiti.

HIBERNIAN (3-5-2): Sallinger; O’Hora, Kiranga, Iredale; Cadden, Mulligan, Barlaser, Chaiwa, McGrath; Bowie, Boyle.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1