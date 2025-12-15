Pronostico Porto-Estrela: Farioli mantiene il vantaggio

Porto-Estrela è una gara della quattordicesima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Primo in classifica con due punti di vantaggio rispetto allo Sporting, il Porto di Farioli vuole mantenere il distacco, anzi rimettere immediatamente le cose a posto perché i biancoverdi, nell’anticipo di sabato, hanno vinto e hanno ridotto le distanze.

Contro l’Estrela, formazione di metà classifica, i padroni di casa hanno un semplice impegno che può finire solamente in un modo. Con una vittoria. L’andamento interno del Porto – una sola sconfitta in stagione, qualche settimana fa – ci spinge a dire che quando si gioca tra le mura amiche non c’è possibilità quasi per nessuno di uscire indenni. Certo, il pallone non è una scienza esatta e questo lo sappiamo tutti come sia un bene, ma in questo caso la scienza farà quello che deve fare, vale a dire mantenere tutto invariato senza scossoni e senza particolari problemi. Esistono anche le certezza e, questa, è una partita che ne regala parecchie.

Negli ultimi cinque confronti, inoltre, tra Porto ed Estrela, sono arrivate altrettante vittorie del club più blasonato, di quello che ha tutte le carte in regola per vincere il campionato e, l’ultima vittoria degli ospiti è datata 2007. Un’affermazione per uno a zero che di fatto conferma l’eccezione che fa la regola. Quindi avrete capito dove andiamo col nostro pronostico.

Come vedere Porto-Estrela in diretta tv e streaming

La sfida Porto-Estrela, gara valida per la quattordicesima giornata della Liga portoghese, è in programma lunedì alle 20:45. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Porto vincente, senza particolari problemi, e dentro un match nel quale solamente gli uomini di Farioli dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Tre punti per tornare a +5 in classifica.

Le probabili formazioni di Porto-Estrela

PORTO (4-3-3): Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Mora; Pepé, Samu, Sainz.

ESTRELA (3-4-3): Ribeiro; Luan Patrick, Chernev, Bernardo; Encada, Ngom, Moreira; Marcus, Kikas, Jovane.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0