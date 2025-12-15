Pronostico Guadalajara-Barcellona: goleada in arrivo

Guadalajara-Barcellona è una gara dei sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Contro una squadra di terza divisione, il Barcellona ha le cose semplici. Non solo terza divisione, ma anche una squadra a metà classifica di quel campionato che nello scorso fine settimana ha pure perso contro il Real Madrid B. Insomma, non parliamo di un club così importante e che ha un solo obiettivo, cercare di limitare i danni.

Non sarà nemmeno così perché tutti gli uomini che Flick manderà in campo cercheranno di mettersi in mostra agli occhi dell’allenatore per riuscire a strappare qualche minutaggio in più anche in campionato. Le seconde linee, se così possiamo chiamarle dei catalani, riusciranno quindi a mettere in chiaro una cosa: che per i padroni di casa non c’è proprio trippa per gatti.

La goleada è arrivo pure per un altro semplice motivo: quando una squadra come il Barcellona scende in campo lo fa sempre e solo per un unico obiettivo. Vincere tutto quello che si può vincere dentro una sola stagione. Insomma, sarà una passerella per i blaugrana che si prenderanno senza nessun problema il passaggio del turno.

Come vedere Guadalajara-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Guadalajara-Barcellona, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 16 dicembre alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.07 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Meglio puntare sulla combo: una vittoria con NO GOL che almeno ha un senso. Barcellona vincente senza nessun problema. La partita è davvero scritta.

Le probabili formazioni di Guadalajara-Barcellona

GUADALAJARA (4-3-3): Fran; Jimenez, Rivas, Fati, Aguado; Perea, Mesonero, Angel; Palacios, Yanez, Zuniga.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Cubarsì, Martin, Balde; Garcia, Fermin; Casado, de Jong, Rashford; Torres.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-4