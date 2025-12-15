Pronostico Guadalajara-Barcellona: goleada in arrivo

Guadalajara-Barcellona è una gara dei sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico
Contro una squadra di terza divisione, il Barcellona ha le cose semplici. Non solo terza divisione, ma anche una squadra a metà classifica di quel campionato che nello scorso fine settimana ha pure perso contro il Real Madrid B. Insomma, non parliamo di un club così importante e che ha un solo obiettivo, cercare di limitare i danni.
Non sarà nemmeno così perché tutti gli uomini che Flick manderà in campo cercheranno di mettersi in mostra agli occhi dell’allenatore per riuscire a strappare qualche minutaggio in più anche in campionato. Le seconde linee, se così possiamo chiamarle dei catalani, riusciranno quindi a mettere in chiaro una cosa: che per i padroni di casa non c’è proprio trippa per gatti.
La goleada è arrivo pure per un altro semplice motivo: quando una squadra come il Barcellona scende in campo lo fa sempre e solo per un unico obiettivo. Vincere tutto quello che si può vincere dentro una sola stagione. Insomma, sarà una passerella per i blaugrana che si prenderanno senza nessun problema il passaggio del turno.
Come vedere Guadalajara-Barcellona in diretta tv e streaming
La sfida Guadalajara-Barcellona, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 16 dicembre alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.
Comparazione quote
La vittoria del Barcellona è quotata 1.07 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai.
Il pronostico
Meglio puntare sulla combo: una vittoria con NO GOL che almeno ha un senso. Barcellona vincente senza nessun problema. La partita è davvero scritta.
Le probabili formazioni di Guadalajara-Barcellona
GUADALAJARA (4-3-3): Fran; Jimenez, Rivas, Fati, Aguado; Perea, Mesonero, Angel; Palacios, Yanez, Zuniga.
BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Cubarsì, Martin, Balde; Garcia, Fermin; Casado, de Jong, Rashford; Torres.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-4