Pronostico Sporting Gijon-Valencia: altri pensieri ma non si può sbagliare

Gijon-Valencia è una gara dei sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

La sconfitta contro l’Atletico Madrid in campionato ha messo in grossa difficoltà il Valencia che si ritrova in piena corsa per la salvezza e se la Liga finisse in questo momento sarebbe salva solamente per via della differenza reti. Non è quindi una situazione semplice dentro gli ospiti che, contro il Gijon, formazione di seconda divisione, cercano di strappare un mezzo sorriso. Per loro e per i propri tifosi.

L’ultimo incrocio tra queste due squadre risale a due anni fa, sempre in Coppa del Re, e sempre gli ottavi di finale. Allora era quasi un altro Valencia (ma non del tutto diverso da quello che vediamo al momento) che vinse quattro a zero in trasferta in una partita senza storia. Nonostante insomma il pensiero sia totalmente rivolto al campionato e ci aggiungiamo anche giustamente rivolto al campionato, il Valencia non può sbagliare in nessun modo. Perdere contro una squadra di categoria inferiore si potrebbe rivelare deleterio per tutto: per il morale, per il rapporto con la società e con quello con i tifosi. Insomma, un pericolo importante quindi meglio non rischiare nulla e cercare di mettere le cose a posto almeno in Coppa. Che, vuoi o non vuoi, potrebbe davvero diventare un obiettivo stagionale.

Come vedere Gijon-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Gijon-Valencia, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 16 dicembre alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Il pronostico

Non ci aspettiamo chissà quale spettacolo, ma sicuramente ci aspettiamo una vittoria del Valencia dentro una gara di meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Gijon-Valencia

GIJON (4-2-3-1): Yanez; Rosas, Curbelo, Vazquez, Sanchez; Nacho Martin, Bernal; Gelabert Pina, Corredera, Campos; Otero.

VALENCIA (4-4-2): Agirrezabala; Foulquer, Comert, Copete, Vazquez; Correia, Ugrinic, Pepelu, Almeida; Lopez, Duro.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1