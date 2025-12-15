Pronostico Eldense-Real Sociedad: niente scossoni

Eldense-Real Sociedad è una gara dei sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

A metà classifica nella terza serie spagnola, e anche in un momento positivo, l’Eldense cerca l’impresa in questi sedicesimi di finale di Coppa del Re contro la Real Sociedad. Sì, servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo per superare il turno. Ma i miracoli nn sempre riescono.

Sarà ovviamente il primo incontro in assoluto della storia tra queste due formazioni. Uno scontro impari, perché la Real Sociedad, in crisi in campionato, sente di avere un’occasione importante per superare il turno e andare avanti in una manifestazione che, per una squadra del genere, diventa uno degli obiettivi stagionali. Soprattutto perché possibilità di ribaltare una classifica complicata, al momento, i baschi non ne hanno. Certo, c’è da dire che nella Liga la situazione è preoccupante perché i punti dalla zona rossa non sono tanti, anzi è solamente uno. Ma ci sono diversi club in mezzo e poi la Sociedad rimane una squadra di ottimo valore tecnico, quindi a salvarsi non è che ci saranno problemi.

Quindi sarebbe opportuno, anche per tenere calmo un ambiente in fermento, riuscire a superare questo turno di Coppa del Re. E crediamo che ci sarà inoltre anche poco turnover: l’obiettivo è reale e deve essere raggiunto.

Come vedere Eldense-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Eldense-Real Sociedad, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 16 dicembre alle 21. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.72 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica e 1.85 su Snai.

Il pronostico

Evidente per quanto vi abbiamo raccontato prima che la Real Sociedad non può permettersi nessun passo falso in questo momento. Quindi il passaggio del turno si può considerare assicurato in questo momento della stagione. Più avanti poi si vedrà…

Le probabili formazioni di Eldense-Real Sociedad

ELDENSE (4-3-3): Vila; Clemente, Smand, Serradell, Ruiz; Molina, Bustillo, Quintanilla; Fidel, Dioni, Bellari.

REAL SOCIEDAD (4-1-4-1): Remiro; Arambarru, Zubeldia, Martin, Gomez; Gorrotxategi; Kubo, Mendez, Soler, Barrenetzea; Guedes.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2