Pronostico Deportivo La Coruna-Maiorca: una quota da non credere

Deportivo La Coruna-Maiorca è una gara dei sedicesimi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico

Il Deportivo la Coruna, per i più giovani, è stata agli inizi del nuovo millennio una delle squadre maggiormente temute dalla Spagna. Caduta in basse fortune nel corso del tempo, adesso è seconda in classifica nella Serie B spagnola con buone possibilità di prendersi una promozione. Forse per il blasone lo meriterebbe.

In questi sedicesimi di finale della Coppa del Re il Deportivo ospita il Maiorca. Muriqi e soci vivono un ottimo momento in campionato: sono quattro i risultati utili di fila e si sa, nel momento poi in cui arrivano queste partite importanti che possono avvicinare dei traguardi storici nessuno vuole lasciare nulla al caso. Ovvio, il pensiero è la salvezza in campionato, com’è giusto che sia, ma ne andrebbe anche dell’umore uscire contro una squadra che lotta in un’altra categoria.

Il Maiorca, nonostante tutto, rimane una delle squadre più complicate – per l’approccio tattico al match – dell’intero campionato. Una squadra che lotta sempre, lo fa con tutti i mezzi che ha a disposizione, e che vuole anche andare avanti in questa manifestazione. La vittoria esterna ha una quota altissima che noi ci sentiamo di consigliarvi di sfruttare in tutto e per tutto.

Come vedere Deportivo La Coruna-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Deportivo La Coruna-Maiorca, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re è in programma martedì 16 dicembre alle 19. In Italia nessuno ha acquisito i diritti di questa manifestazione, almeno in queste battute, quindi non sarà possibile seguire il match né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Maiorca è quotata 2.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.92 su Goldbet e Lottomatica e 1.85 su Snai.

Il pronostico

Oltre allo stato di salute ottimo del Maiorca, ci sono da registrare due sconfitte di fila per il Deportivo la Coruna. Che ha altri pensieri in testa, quelli di promozione. Una gara ricca di emozioni, quindi con entrambe a segno, ma con un Maiorca comunque vincente.

Le probabili formazioni di Deportivo La Coruna-Maiorca

DEPORTIVO LA CORUNA (4-2-3-1): Parreno; Loureiro, Comas, Barcia, Quagliata; Patino, Jurado; Soriano, Mella, Hernandez; Stoichkov.

MAIORCA (4-2-3-1): Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Samu Costa; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2