Pronostico Cardiff-Chelsea: Maresca avvicina un obiettivo

Cardiff-Chelsea è una partita dei quarti di finale di EFL Cup: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Deve per forza avvicinare l’obiettivo Enzo Maresca, tecnico del Chelsea. Che dopo la vittoria contro l’Everton si è lasciato andare ad uno sfogo clamoroso: le 48 ore precedenti alla sfida di Stamford Bridge, ha detto, sono state le più complicate da quando siede sulla panchina dei Blues.

L’italiano non ha spiegato il motivo, ma ha fatto capire che qualcosa non ha funzionato. L’affermazione in campionato ha calmato sicuramente le acque ma adesso c’è da continuare a vincere, per forza di cose. E contro il Cardiff, formazione di terza serie con vista promozione, il compito almeno sulla carta dovrebbe essere abbastanza agevole. Anche se, i padroni di casa, hanno già eliminato una squadra di Premier League, il Burnley. Certo, non è dello stesso spessore del Chelsea quindi le cose si complicano e anche in maniera importante. Quindi le possibilità di un’altra impresa sono davvero ridotte al minimo.

Il Chelsea ha veramente come obiettivo quello di arrivare in fondo a questa manifestazione che non vince da oltre dieci anni. Alzare un trofeo non è mai semplice – anche se Maresca ha già messo le mani su due coppe – e quindi nella serata di martedì vorrà vincere. E andare avanti.

Come vedere Cardiff-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Cardiff-Chelsea è in programma martedì alle 21. In Italia al momento nessuno ha i diritti della Coppa di Lega inglese quindi non ci sarà nessuna possibilità né di vedere il match in tv e nemmeno in streaming.

Il pronostico

Sulla vittoria del Chelsea non ci possono essere dubbi e infatti i Blues si prenderanno vittoria e qualificazione. Occhio al segno GOL, che vale oltre due volte la posta. Una volta messa in cassaforte il passaggio del turno i londinesi potrebbero anche mollare un poco sotto l’aspetto dell’attenzione e già fare gol per il Cardiff sarebbe un sogno.

Le probabili formazioni di Cardiff-Chelsea

CARDIFF (4-3-3): Trott; Ng, Fish, Chambers, Bagan; Wintle, Robertson, Turnbull; Ashford, Salech, J. Colwill.

CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Estevao, Buonanotte, Gittens; George.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3