Pronostico Cardiff-Chelsea: Maresca avvicina un obiettivo

di

Cardiff-Chelsea è una partita dei quarti di finale di EFL Cup: dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

Deve per forza avvicinare l’obiettivo Enzo Maresca, tecnico del Chelsea. Che dopo la vittoria contro l’Everton si è lasciato andare ad uno sfogo clamoroso: le 48 ore precedenti alla sfida di Stamford Bridge, ha detto, sono state le più complicate da quando siede sulla panchina dei Blues.

Pronostico Cardiff-Chelsea
Pronostico Cardiff-Chelsea: Maresca avvicina un obiettivo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’italiano non ha spiegato il motivo, ma ha fatto capire che qualcosa non ha funzionato. L’affermazione in campionato ha calmato sicuramente le acque ma adesso c’è da continuare a vincere, per forza di cose. E contro il Cardiff, formazione di terza serie con vista promozione, il compito almeno sulla carta dovrebbe essere abbastanza agevole. Anche se, i padroni di casa, hanno già eliminato una squadra di Premier League, il Burnley. Certo, non è dello stesso spessore del Chelsea quindi le cose si complicano e anche in maniera importante. Quindi le possibilità di un’altra impresa sono davvero ridotte al minimo.

Il Chelsea ha veramente come obiettivo quello di arrivare in fondo a questa manifestazione che non vince da oltre dieci anni. Alzare un trofeo non è mai semplice – anche se Maresca ha già messo le mani su due coppe – e quindi nella serata di martedì vorrà vincere. E andare avanti.

Come vedere Cardiff-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Cardiff-Chelsea è in programma martedì alle 21. In Italia al momento nessuno ha i diritti della Coppa di Lega inglese quindi non ci sarà nessuna possibilità né di vedere il match in tv e nemmeno in streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata 1.27 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 2.10 su GoldBet e Lottomatica  e 2.10 su Snai.

Il pronostico

Sulla vittoria del Chelsea non ci possono essere dubbi e infatti i Blues si prenderanno vittoria e qualificazione. Occhio al segno GOL, che vale oltre due volte la posta. Una volta messa in cassaforte il passaggio del turno i londinesi potrebbero anche mollare un poco sotto l’aspetto dell’attenzione e già fare gol per il Cardiff sarebbe un sogno.

Le probabili formazioni di Cardiff-Chelsea

CARDIFF (4-3-3): Trott; Ng, Fish, Chambers, Bagan; Wintle, Robertson, Turnbull; Ashford, Salech, J. Colwill.
CHELSEA (4-2-3-1): Jorgensen; Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Hato; Caicedo, Santos; Estevao, Buonanotte, Gittens; George.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3
