Pronostici Roma-Como: la doppia ammoniti a quota 13

Roma-Como, le probabili formazioni: ecco i due ammoniti da monitorare con estrema attenzione

Una partita tra due squadre aggressive abituate ad andare oltre la difesa perimetrale riuscendo ad inaridire le fonti di gioco avversarie con qualità e tecnica. Roma e Como sono pronte a darsi battaglia in un posticipo della quindicesima giornata di Serie A che si preannuncia assolutamente elettrico e denso di contenuti.

Tante le sfide sugli esterni che dovrebbero orientare l’inerzia del match a cominciare dal confronto occhi negli occhi tra Soulé e Alex Valle. Molto più bravo quando supera la linea di metà campo, il terzino di Fabregas se la vedrà con un cliente scomodissimo come Soulé, guizzante e tecnico sia nel breve che nel lungo.

Nonostante abbia collezionato una sola ammonizione, il laterale spagnolo classe 2004 è entrato in tackle scivolato in ben ventiquattro occasioni; segnale evidente che non è affatto abituato a tirare indietro la gamba.

Pronostici Roma-Como, Valle ed Hermoso rischiano grosso

Con il ritmo tambureggiante con il quale i giallorossi cercheranno di azzannare il match, non si tratta di un dettaglio secondario. Sull’altro versante, perno di una trequarti che non può prescindere dalle sue giocate, Nico Paz vuole continuare a prendersi la scena.

A contrastarlo sarà una linea difensiva che nelle ultime gare ufficiali ha evidenziato qualche scricchiolio. Tra i “veterani” che dovrebbero andare più in difficoltà contro il ritmo dei lariani, occhio soprattutto ad Hermoso.

Il centrale spagnolo tende a soffrire i ritmi alti e gli inserimenti fulminei avversari: due aspetti su cui il Como tende ad andare a nozze. Ammonito in quattro occasioni, l’ex Atletico Madrid rischia il pokerissimo di sanzioni disciplinari.

Valle ed Hermoso ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 13,69 su Goldbet.