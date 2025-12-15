I pronostici di lunedì 15 dicembre: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 15 dicembre, in campo Serie A, Liga e Premier League più altri campionati minori

In campionato la Roma ha fatto degli evidenti passi indietro, perdendo la prima volta in stagione due gare di fila. Prima il ko contro il Napoli nello scontro diretto dell’Olimpico, poi l’inciampo con il Cagliari in Sardegna. In entrambe le occasioni a deludere è stato principalmente l’attacco, una delle poche (ma significative) note dolenti da quando è iniziata l’era Gasperini: i giallorossi, sia contro gli azzurri sia contro i rossoblù, non sono riusciti a fare gol, arrendendosi 1-0.

Giovedì scorso, tuttavia, la squadra di Gasperini ha sfogato le proprie frustrazioni in Europa League, travolgendo il Celtic a Glasgow con un nettissimo 3-0 (partita particamente archiviata già a fine primo tempo). Una vittoria importante perché ha permesso alla Roma di scrollarsi di dosso un po’ di tensione e di zittire subito chi parlava di ridimensionamento dopo i ko in campionato. Pellegrini e compagni ora dovranno fare attenzione alla voglia di rivalsa di un Como reduce dalla brutta sconfitta di San Siro contro l’Inter (4-0), che ha interrotto una lunga striscia di risultati positivi che durava dallo scorso agosto.

La Roma dovrebbe riuscire a sbloccarsi a livello realizzativo dopo due gare in cui è rimasta a secco di gol. I giallorossi non possono perdere altro terreno se vogliono rimanere attaccati al treno scudetto ma hanno anche l’esigenza di guardarsi le spalle per evitare di scivolare ancora più giù. Con il Como prevediamo in caso una gara molto equilibrata e non di facile lettura: il fatto che si affrontino due tra le migliori difese del campionato – nonché quelle che hanno totalizzato il maggior numero di clean sheet finora – ci fa ipotizzare un match con un numero di gol compreso tra uno e tre ma con entrambe le squadre a segno.

I pronostici sulle altre partite

L’altalenante Manchester United dovrebbe riuscire ad approfittare del periodo non esaltante del Bournemouth per portare a casa un risultato positivo in una partita da almeno tre gol complessivi.

Probabile risultato positivo per il Betis in casa del Rayo Vallecano in una partita in cui entrambe le squadre dovrebbero trovare la via della rete.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-3 in Roma-Como, Serie A, ore 20:45

Vincenti

FENERBAHCE (in Fenerbahce-Konyaspor, Super Lig, ore 18:00)

(in Fenerbahce-Konyaspor, ore 18:00) MANCHESTER UNITED (in Manchester United-Bournemouth, Premier League, ore 21:00)

(in Manchester United-Bournemouth, ore 21:00) PORTO (in Porto-Estrela Amadora, Primeira Liga, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Rangers-Hibernian , Scottish Premier, ore 20:45

, Scottish Premier, ore 20:45 Manchester United-Bournemouth, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Rayo Vallecano-Betis , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Roma-Como, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 8.38 GOLDBET ; 8.29 SNAI; 8.38 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Manchester United-Bournemouth, Premier League, ore 21:00