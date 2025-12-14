Pronostico Rayo Vallecano-Betis: ancora imbattuti in trasferta

Rayo Vallecano-Betis è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Ci sono pochissime squadre in Europa che hanno il ruolino esterno del Betis. Si possono contare sulle dita di una mano e forse ne avanza qualcuno. La truppa di Pellegrini in questa stagione, lontana dalle mura amiche, non ha mai perso. Anzi, nelle ultime tre uscite ha sempre vinto e, nelle ultime dieci, di vittorie ne ha collezionate sette.

Non si tratta solamente di qualità tecniche, ma anche di una grossa propensione, quando serve, di soffrire e poi anche di una grossissima propensione ad essere letali nel momento in cui si deve ribaltare l’azione. Se hai dei giocatori forti davanti tutto diventa più semplice in questo caso ed è un dato di fatto.

Sono sette i punti di vantaggio degli andalusi su un Rayo Vallecano che non riesce a dare uno straccio di continuità alla propria annata. Certo, se da un lato parliamo di una squadra che in trasferta non perde mai, dall’altro parliamo di una squadra che davanti al proprio pubblico ha messo in cassaforte diversi punti. Le cose, quindi, si equivalgono in maniera elegante e netta. E questo non può che essere un indizio da prendere in assoluta considerazione per il posticipo della Liga. Infine, ed è giusto segnalarlo, entrambe hanno giocato nel mezzo della settimana in Coppa, quindi un poco di energie le hanno perse. E di solito quando la fatica si fa sentire le partite finiscono sempre allo stesso modo…

Come vedere Rayo Vallecano-Betis in diretta tv e streaming

La sfida Rayo Vallecano-Betis, gara valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pareggio è quotato 3.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.68 su Goldbet e Lottomatica e 1.67 su Snai.

Il pronostico

La cosa certa è che la gara regalerà almeno un gol per squadra. E la quota è abbastanza succulenta per non prenderla. Occhio anche al pareggio: i motivi ve li abbiamo spiegati prima.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Betis

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Valentin, Ciss; De Frutos, Palazon, Garcia; Camello.

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Barta, Natan, Gomez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Riquelme; Cucho.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1