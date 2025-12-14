Pronostico Manchester United-Bournemouth: stavolta è tutto rispettato

Manchester United-Bournemouth è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Uno dei proverbi che tutti noi conosciamo recita “non c’è due senza tre”. Ma non sempre succede e, questa volta, non succederà. Tra Manchester United e Bournemouth il pronostico sarà sicuramente rispettato.

Ma cosa centra in tutto questo allora quella frase? Beh, negli ultimi due confronti che queste due squadre hanno avuto a Old Trafford il Bournemouth è riuscito in entrambi i casi a prendersi i tre punti e quindi piazzare due vere e proprie imprese. Stavolta però non sarà così per diversi motivi. Il primo: lo United sembra essere riuscito, con enormi difficoltà, a trovare delle situazioni di gioco importanti e a trovare anche una certa stabilità. Una squadra lontana parente di quella che ha incantato l’Europa per molti anni ma c’è fiducia, per la prossima stagione, di rientrare almeno in Champions League. Anche perché se adesso i Red Devils sarebbero comunque fuori dalla zona che conta, con tre punti la situazione prenderebbe una piega gustosa, visto che parleremmo quasi sicuramente di una squadra dentro i posti di classifica che davvero contano.

Se a questo ci aggiungo un Bournemouth che non vince da sei partite (4 sconfitte) e che vive sicuramente il peggior momento di tutta la sua stagione, allora è evidente che questo match sia indirizzato. Insomma, il pronostico stavolta è rispettato.

Come vedere Manchester United-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester United-Bournemouth è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata 1.80 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.50 su GoldBet e Lottomatica e 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una vittoria importante per il Manchester United che si potrebbe ritrovare lunedì sera dentro la zona Europa. Bournemouth troppo brutto al momento per creare qualunque grattacapo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Manchester United-Bournemouth

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Mazraoui, Heaven, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Brooks, Tavernier, Semenyo; Evanilson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1