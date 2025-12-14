Pronostico Genoa-Inter: accadrà per la tredicesima volta consecutiva

Genoa-Inter è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ormai è assodato: l’Inter ha un problema con gli scontri diretti. In settimana, in Champions League, i nerazzurri sono caduti contro il Liverpool a San Siro (0-1), incassando la seconda sconfitta di fila nella coppa dalle grandi orecchie dopo quella con l’Atletico Madrid. Sì, il rigore concesso ai Reds a due minuti dalla fine (e poi trasformato da Szoboszlai) era un po’ generoso e probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma è innegabile che la squadra di Cristian Chivu faccia molta fatica ogni volta che deve affrontare avversari dello stesso calibro, che sia coppa oppure campionato.

Eppure, soltanto pochi giorni prima, l’Inter aveva offerto una delle migliori prestazioni stagionali, annichilendo 4-0 l’ambizioso Como di Cesc Fabregas, imbattuto da agosto prima della sfida del “Meazza”. Un successo indispensabile per restare attaccata alle due squadre che in questo momento si stanno spartendo la vetta, Milan e Napoli, appaiate a quota 31 punti, soltanto uno in più rispetto ai nerazzurri. Che, al di là dei passi falsi (quattro sconfitte in 14 giornate), restano in piena corsa per il tricolore.

Chivu adesso, prima di partire per l’Arabia Saudita – a Riad nella prossima settimana si gioca la Supercoppa Italiana – chiede strada al suo vecchio compagno ai tempi della Roma, Daniele De Rossi, che nel giro di poco più di un mese è riuscito a portare via il Genoa dai bassifondi della classifica. L’inversione di tendenza dei rossoblù dopo l’esonero di Patrick Vieira è sotto gli occhi di tutti: zero sconfitte da quando è andato via il tecnico francese, esclusa quella in Coppa Italia con l’Atalanta. Lunedì scorso il Genoa è andato a vincere su un campo complicato come quello di Udine (1-2), centrando la seconda vittoria consecutiva. La zona rossa ora è distante quattro punti.

L’unico dubbio dell’ex allenatore della Roma è a centrocampo, dove Frendrup, che ancora non si è ripreso dalla pallonata, cercherà di stringere i denti. Non dovesse farcela è pronto Masini. In difesa dovrebbe essere confermato Otoa. Qualche assenza di troppo invece in casa Inter: oltre a Dumfries, non scenderanno in campo a Marassi neppure Calhanoglu e Acerbi. Occasioni per Zielinski e Sucic.

Come vedere Genoa-Inter in diretta tv e in streaming

Genoa-Inter è in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Genoa non ha mai battuto l’Inter nelle ultime 12 sfide con i nerazzurri e, visto il rendimento della squadra di Chivu con le squadre della parte destra della classifica, il digiuno dovrebbe continuare. Per Lautaro e compagni, tuttavia, potrebbe non essere una passeggiata portare via i tre punti da Marassi: da quando c’è De Rossi il Genoa ha sempre segnato almeno un gol in campionato ed ha buone possibilità di riuscirci anche contro l’Inter.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez.

Il Genoa riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2