Pronostico Fenerbahçe-Konyaspor: si tocca quota 15

Fenerbahce-Konyaspor è una gara della sedicesima giornata della Super Lig e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Un avvio di stagione molto al di sotto delle aspettative ha permesso al Galatasaray di allungare – non in maniera decisiva – sul Fenerbahce. Che, però, dal momento che ha cambiato allenatore ha inserito la marcia giusta. Sono 14 infatti i risultati utili di fila per i padroni di casa e toccare quota 15 non sarà complicato.

Serve una vittoria in campionato perché nel corso delle ultime settimane sono arrivati due pareggi. E contro il Konyaspor, formazione di metà classifica senza chissà quali ambizioni, il compito come detto prima è abbastanza semplice anche perché ci sono pure i precedenti che ci indicano questo. Prendiamo ad esempio gli ultimi cinque: un solo pareggio e quattro vittorie per quelli che giocano in casa e, in una occasione, anche con sette gol segnati. Insomma, in generale non c’è mai stato confronto e quindi pure questa volta la partita ci pare abbastanza indirizzata.

Sarà, inoltre, la quinta vittoria di fila in casa del Fenerbahce contro il Konyaspor.

Come vedere Fenerbahce-Konyaspor in diretta tv e streaming

La sfida Fenerbahce-Konyaspor, gara valida per la sedicesima giornata della Super Lig, è in programma lunedì alle 18. In Italia nessuno ha i diritti del massimo campionato turco quindi non sarà possibile seguire la partita né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.

Il pronostico

Con 24 gol subiti il Konyaspor – nonostante si trovi a metà classifica – è la quarta difesa più battuta di tutto il campionato turco. Ci aspettiamo, insomma, oltre ad una semplice vittoria da parte dei padroni di casa anche una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Konyaspor

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Brown; Yuksek, Fred; Nene, Talisca, Akturkoglu; En-Nesyri.

KONYASPOR (4-2-3-1): Gungordu; Andzouana, Yagzili, Subasi, Guilherme; Jin-ho; Perdinho, Ibrahimoglu, Bjorlo, Bardhi; Nayir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1