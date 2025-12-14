Pronostico Bologna-Juventus: esce sempre lo stesso segno

Bologna-Juventus è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quinta contro settima in classifica, due soli punti di differenza. Il Bologna ospita la Juventus per evitare il sorpasso e per dimostrare di essere ormai entrato in un’altra dimensione, e cioè lottare stabilmente per l’Europa che conta. Luciano Spalletti, invece, ha altre esigenze: i tre punti, ovviamente, servono anche alla Signora ma i bianconeri oltre a migliorare una classifica che non può essere considerata accettabile devono essere più convincenti sul piano del gioco, dal momento che non hanno quasi mai brillato da quando il tecnico toscano ha preso il posto di Igor Tudor.

Tra le due, dunque, chi ha più da perdere è certamente la Juventus, reduce dal primo ko dell’era Spalletti. Domenica scorsa non è bastato un gol del gioiello Yildiz per evitare la sconfitta contro il Napoli al “Maradona” (2-1), coi bianconeri che hanno fatto decisamente troppo poco per portare via punti dal capoluogo campano (prodotti a malapena 0,29 xG). In Champions League contro i ciprioti del Pafos, invece, la Juventus è stata molto più propositiva ma la vittoria per 2-0 contro un avversario tutt’altro che trascendentale – anche se comunque insidioso – non può cancellare in un battibaleno le difficoltà che stanno avendo Locatelli e compagni. Non siamo neppure al giro di boa e la Juve è attualmente tagliata fuori dalla corsa scudetto (le prime delle classe, Milan e Napoli, hanno 8 punti in più) e rischia pure di rimanere attardata in quella per il quarto posto.

Il Bologna ha incantato a Vigo

Umore diametralmente opposto in casa Bologna: se i felsinei in campionato hanno rallentato, raccogliendo un solo punto con Lazio e Cremonese – con ogni probabilità a causa del tour de force che va avanti da settimane – nelle coppe stanno procedendo spediti. Giovedì scorso in Europa League il Celta Vigo – squadra che nel weekend aveva battuto addirittura il Real Madrid – si è dovuto inchinare (1-2) di fronte ad una strepitosa prestazione degli uomini di Vincenzo Italiano, trascinati da Bernardeschi (doppietta).

L’ex allenatore della Fiorentina continuerà a ruotare diversi giocatori ma nel frattempo si è fatto male Casale, indisponibile insieme a Skorupski, Freuler e Vitik. In attacco Immobile potrebbe far rifiatare Castro e cerca spazio anche Rowe, che si candida per una maglia sulla corsia sinistra. Nella Juventus David è in vantaggio nel ballottaggio con Openda: in attacco toccherà al canadese ex Lille.

Come vedere Bologna-Juventus in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Juventus, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gli ultimi cinque precedenti sono terminati in pareggio (ben tre volte 1-1). Un segno che potrebbe benissimo uscire nuovamente, dal momento che si sfidano due squadre che al momento si equivalgono e che daranno verosimilmente vita ad un match molto equilibrato. Il Bologna, secondo noi, riuscirà ad evitare quantomeno la sconfitta: la squadra di Italiano ha più certezze rispetto ai bianconeri.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Immobile.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David.

Bologna-Juventus: chi vince? Bologna

Pareggio

Juventus View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1