Pronostico Alavés-Real Madrid: la panchina (per ora) è salva

Alaves-Real Madrid è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

La panchina è salva, almeno per un’altra settimana. Sì, perché Xabi Alonso, che quando scenderà in campo contro l’Alaves partirà con sette punti di svantaggio rispetto al Barcellona che sabato ha vinto, dovrebbe prendersi i tre punti in un match comunque già complicato di suo e che è reso ancora più difficile da alcune situazioni.

La prima situazione ovviamente è riferita a quella che è la situazione dentro al Madrid che anche in settimana ha perso in Champions League – ed è stato fischiato dal Bernabeu – contro il Manchester City. E poi perché in generale Xabi fino al momento non ha mai convinto del tutto. Sì, è vero, all’inizio i risultati c’erano, ma sotto il profilo del dominio del gioco – cosa che il tecnico aveva fatto vedere a Leverkusen – le cose non sono mai andate per il verso giusto. La tensione quindi è alle stelle dentro i madrileni che, sicuramente, dovranno di nuovo fare a meno di Mbappé. Sì, il francese sembra essere recuperato del tutto, ma potrebbe anche partire dalla panchina, almeno inizialmente, ed essere impiegato semmai a gara in corso. E questo è un problema visto che sappiamo tutti qual è stato fino ad oggi l’impatto dell’attaccante, l’unico veramente che si è messo in mostra, l’unico che non si è mai tirato indietro.

Ci si aspetta molto di più dagli altri, soprattutto da Vinicius davvero in ombra in questa annata fino ad oggi. L’altro ingredienti che rende complicata questa partita è la forma dell’Alaves, tranquillo a metà classifica e che si presenta dopo due vittorie di fila. Ma tutto questo non può ora fermare il Madrid, che deve vincere.

Come vedere Alaves-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Alaves-Real Madrid, gara valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Non si può non pensare ad un Real Madrid vincente dentro una gara da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Madrid

ALAVES (4-1-4-1): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Guevara; Calebe, Ibanez, Suarez, Rebbach; Boye.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Rudiger, Huijsen, Asencio; Guler, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3