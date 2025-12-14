Pronostici Bologna-Juventus: marcatore e tiri in porta

Bologna-Juve, il pronostico sui possibili marcatori e i tiratori del match: ecco tutte le dritte

Bivio fondamentale della stagione della Juventus, l’incrocio con il Bologna rappresenta molto probabilmente l’ultima spiaggia per i bianconeri per provare a dare senso credibile ad una stagione che sta scivolando via senza particolari sussulti.

I felsinei, però, potranno banchettare sulle incertezze di una squadra che fatica a trovare continuità di rendimento e risposte credibili dalla cintola in giù. Come testimoniato anche dal confronto con il Pafos, il pacchetto arretrato di Spalletti si rende spesso protagonista di svarioni piuttosto evidenti.

Errori che contro il Bologna possono risultare fatali. A tal proposito, nel ventaglio di possibili marcatori intriga e non poco l’opzione Dallinga: in pole position per una maglia da titolare, il centravanti rossoblu ha chances concrete di bucare la non irresistibile difesa bianconera mettendo a segno almeno un gol.

Pronostici Bologna-Juventus, raffica di tiri in porta

Conceicao, Yildiz e Orsolini: le tre frecce di Italiano sono pronti a prendersi la scena con qualità, tecnica e capacità nel saltare l’uomo con regolarità per andare alla conclusione.

In grande forma e in grado di imprimere vere e proprie svolte alle partite che li vede impegnati con una facilità a tratti disarmante, i due esterni della Juventus e il jolly del Bologna hanno tutte le carte in regola per scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversaria centrando il bersaglio grosso.

Dallinga marcatore plus; Conceicao, Yildiz e Orsolini tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 12,44 su Goldbet.