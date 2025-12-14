Pronostici Bologna-Juventus: la doppia ammoniti

Bologna-Juventus, le scelte legate ai possibili ammoniti dell’incontro in programma al Dall’Ara: le quote da attenzionare
Partita dai tanti spunti aperta a più spartiti, il confronto del Dall’Ara tra Bologna e Juve calamita non poche riflessioni anche sui possibili ammoniti. I ritmi asfissianti che i felsinei tendono ad imporre – infatti – potrebbero mettere in grande difficoltà una squadra abituata a navigare più a fari spenti cercando la giocata apriscatole.
Tra i tanti duelli su cui porre l’accento, quello riguardante le corsie esterne si ritaglia un ruolo di primo piano. Sotto questo punto di vista il confronto del “Maradona” rappresenta un ottimo assist entro cui inquadrare i possibili risvolti dell’incontro. Retrocesso nuovamente nella posizione di braccetto sinistro, Teun Koopmeiners sarà infatti chiamato ad un lavoro molto complesso.
Con un Orsolini in forma smagliante, l’olandese dovrà modulare con attenzione i tempi dell’intervento. Facile a dirsi, molto più complicato a renderlo realtà concreta: con già quattro ammonizioni sul groppone, l’ex Atalanta rappresenta un autorevole candidato a finire sul taccuino del direttore di gara.
Pronostici Bologna-Juventus, non solo Koopmeiners sul taccuino dei cattivi
Abile e guizzante nell’uno contro uno dai quali riesce a trovare gli spunti necessari per saltare l’uomo, Conceicao ha le carte in regola per mettere in apprensione la retroguardia del Bologna.
A provare a frenare l’incedere del portoghese sarà anche Pobega che soprattutto nei primi passi dovrebbe concedere qualcosa al funambolico esterno portoghese. Centrocampista non sempre puntuale nelle chiusure soprattutto se puntato con una certa regolarità, il jolly di Italiano potrebbe essere ammonito.
Koopmeiners e Pobega ammoniti plus si trovano a quota 17,16 su Goldbet.