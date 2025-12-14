I pronostici di domenica 14 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 14 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

Sarà una domenica di Serie A molto importante per la zona alta della classifica, visto che in campo andranno Milan, Napoli e Inter. I rossoneri di Allegri hanno l’impegno sulla carta più facile in casa contro il Sassuolo, che non andrà sottovalutato vista l’ottima posizione in graduatoria ma che sarà ancora privo di Berardi, vera e propria bestia nera in passato del Milan.

Napoli e Inter saranno invece impegnate in trasferte non semplici ma da cui possono tornare con i tre punti in tasca: la squadra di Antonio Conte sarà ospite dell’Udinese, quella di Chivu se la vedrà col Genoa rigenerato dalla cura De Rossi.

La Fiorentina va invece a caccia della prima vittoria in campionato, e quale occasione migliore se non questa contro il Verona penultimo in classifica.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Marsiglia-Monaco, Bayern Monaco-Mainz e Werder Brema-Stoccarda, promettono almeno un gol per squadra Crystal Palace-Manchester City, Levante-Villarreal e Friburgo-Borussia Dortmund.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Brentford-Leeds, Premier League, ore 17:30

Vincenti

MILAN (in Milan-Sassuolo, Serie A , ore 12:30)

(in Milan-Sassuolo, Serie A ore 12:30) FIORENTINA (in Fiorentina-Verona, Serie A, ore 15:00)

(in Fiorentina-Verona, ore 15:00) REAL MADRID (in Alaves-Real Madrid, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Marsiglia-Monaco , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Bayern Monaco-Mainz , Bundesliga, ore 17:30

, Bundesliga, ore 17:30 Werder Brema-Stoccarda, Bundesliga, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Crystal Palace-Manchester City , Premier League, ore 15:00

, Premier League, ore 15:00 Levante-Villarreal , Liga, ore 18:00

, Liga, ore 18:00 Friburgo-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 15:30

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Genoa-Inter, Serie A, ore 18:00