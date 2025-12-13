Pronostico Parma-Lazio: cambia tutto lontano dall’Olimpico

Parma-Lazio è una partita valida per la quindicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Lazio è uscita un po’ ridimensionata dalle sfide con Milan e Bologna, due partite in cui i biancocelesti hanno racimolato solamente un punto (1-1 con i felsinei). Contro le squadre che li precedono in classifica gli uomini di Maurizio Sarri continuano a fare fatica: escludendo la vittoria ottenuta lo scorso ottobre con la Juventus, i capitolini non sono riusciti a vincere neanche uno scontro diretto.

Di questo passo, rimettersi in carreggiata per quanto riguarda la corsa all’Europa che conta sarà molto complicato. L’obiettivo della Lazio, attualmente decima a -5 dal sesto posto, è trovare quella continuità che è spesso mancata.

In trasferta, ad esempio, Zaccagni e compagni tengono un ritmo da retrocessione: a malapena una vittoria e due pareggi lontano dall’Olimpico, dove i biancocelesti hanno segnato soltanto tre gol (peggior attacco esterno insieme al Verona). Sarri spera di invertire la rotta a Parma, contro una squadra che lo scorso weekend ha compiuto un bel balzo portandosi a +4 sulla zona rossa ed è più spensierata: a Pisa, in uno scontro diretto abbastanza delicato, i ducali hanno messo le mani su tre punti pesantissimi grazie ad un rigore trasformato da Benedyczak. Si è trattato del secondo successo esterno dopo quello con il Verona, altra diretta concorrente per la permanenza in massima serie. Al “Tardini”, tuttavia, la vittoria manca da settembre e nell’ultimo match casalingo la squadra di Carlos Cuesta è caduta contro l’Udinese (0-2). Paradossamente il Parma ha raccolto più punti (8) fuori casa che davanti ai propri tifosi: un aspetto da migliorare se gli emiliani vogliono raggiungere al più presto l’obiettivo salvezza.

Infermeria sempre molto affollata in casa gialloblù: assenti Frigan, Suzuki, Circati e Ndiaye. Cuesta potrebbe passare al 4-3-2-1, con la coppia di trequartisti formata da Benedyczak e Ondrejka, pronti ad innescare Pellegrino. Nella Lazio da segnalare le defezioni di Gila (squalificato) ed Isaksen, che salterà per infortunio almeno tre partite.

Come vedere Parma-Lazio in diretta tv e in streaming

La sfida Parma-Lazio, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma soltanto in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Nella scorsa stagione il Parma riuscì ad evitare la sconfitta con la Lazio sia in casa che in trasferta. Ed anche stavolta potrebbe rendere le cose difficili ai biancocelesti, che lontano dall’Olimpico stentano (0 vittorie e soprattutto 0 gol segnati nelle ultime quattro trasferte). Non sarebbe una sorpresa, insomma, se i ducali riuscissero ad andare a punti in una gara che non dovrebbe riservare un elevato numero di marcature, in particolar modo nella prima frazione di gioco. La squadra di Cuesta si preoccuperà prima di tutto di “sporcare” la manovra dei capitolini per poi fare male in contropiede.

Le probabili formazioni di Parma-Lazio

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Il Parma riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1