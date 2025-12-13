Pronostico Nottingham Forest-Tottenham: rivincita Spurs

Nottingham-Tottenham è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nei due confronti della passata stagione il Nottingham è riuscito a prendersi la vittoria sia nel match in casa sia in quello in trasferta. Insomma, notte fonda allora per il Tottenham, che vuole assolutamente prendersi una rivincita. Per se stesso ma anche per la classifica.

Sono sette i punti di vantaggio dei londinesi che vengono da una serie di tre risultati utili di fila. Tra tutti, quello maggiormente importante è stato sicuramente il pareggio sul campo del Newcastle (2-2) che ha messo in luce le qualità, tecniche e fisiche, di una squadra che era decisamente partita con ambizioni diverse in questa annata e che si ritrova a lottare per dei posti non proprio così importanti. Il fatto che la classifica della Premier League, lì in alto, sia abbastanza corta, permette comunque di pensare positivo per i prossimi mesi. A patto che arrivi un’affermazione in questo match.

Non è semplice, tutt’altro. Anche se c’è da dire che la squadra di Dyche in campionato sta faticando. Una vittoria (contro i Wolves, ma vincono tutti) e due sconfitte nelle ultime tre hanno macchiato un cammino che, da quando si è insediato il nuovo allenatore, era sicuramente migliorato. L’occasione per il Tottenham è ghiotta, senza dubbio. E una rivincita crediamo possa davvero arrivare. Anche a metà.

Come vedere Nottingham-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida Nottingham-Tottenham è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Tottenham è quotata 2.75 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su GoldBet e Lottomatica e 1.70 su Snai.

Il pronostico

La vittoria del Tottenham è stuzzicante. Con una quota altissima. Chi vuole rischiare di meno può andare con il GOL. Sì, entrambe troveranno la via della rete. .

Le probabili formazioni di Nottingham-Tottenham

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Victor; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Gray; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2