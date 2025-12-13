Pronostico Metz-PSG: in testa almeno per una notte

Metz-Psg è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Ha impattato contro il muro eretto dal Bilbao in Champions League. Strano che il Psg non sia riuscito a segnare in una partita. Ma capita. L’importante è ritrovare la via del gol immediatamente, anche perché il secondo posto in Ligue 1, in questo momento, è molto strano per la squadra di Luis Enrique.
Un punto sotto al Lens, al momento, per i campioni in carica. Che poi la prossima settimana penseranno alla finale di Coppa Intercontinentale. Sarebbe importante andarci con il primo posto in classifica in cassaforte ma non dipende dai parigini che devono vincere a Metz e sperare che l’avversaria di questo momento non faccia lo stesso. Certo, dubbi su questa partita non ce ne possono essere visto che verrà affrontata l’ultima della Ligue 1 e soprattutto quella che ha la peggiore, e per distacco, difesa di tutto il campionato.
I 34 gol presi fino al momento sono una mezza sentenza per i padroni di casa che sanno benissimo che, mantenere questo livello, non permetterà in nessun modi di salvarsi. Ma il Metz sa pure bene che non è proprio questa la partita nella quale possono uscire punti. Meglio pensare alle altre.
Come vedere Metz-Psg in diretta tv e in streaming
Metz-Psg è in programma sabato alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Psg è quotata 1.24 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.00 su Lottomatica.
Il pronostico
La quota di due volte la posta per un match NO GOL ci pare succulenta. Ma anche la vittoria del Psg così secca non è assolutamente da scartare. Sul fatto che gli uomini di Luis Enrique non si prendano i tre punti non discutiamo nemmeno.
Le probabili formazioni di Metz-Psg
METZ (4-2-3-1): Fischer; Colin, Gbamin, Sane, F. Toure; Traore, Deminguet; Sabaly, Hein, Tsitaishvili; Diallo.
PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Mayulu, Vitinha, Neves; Kang-in, Ramos, Kvaratskhelia.