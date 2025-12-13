Pronostico Crystal Palace-Manchester City: Guardiola risponde subito

Crystal Palace-Manchester City è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha lottato tanto il Manchester City per essere dov’è al momento. A due punti dall’Arsenal. Nel momento in cui però Guardiola scenderà in campo sul campo del Crystal Palace, i punti saranno cinque di distacco. I Gunners, contro il Wolverhampton in casa, non avranno nessun tipo di problema a vincere la partita.

La vittoria a Madrid ha fatto capire che questo City, nonostante l’avvio di stagione tutt’altro che semplice, oseremmo dire molto complicato, è duro a morire. Vincere a Madrid non è semplice per nessuno, figurarsi farlo in rimonta anche. Ebbene, i Citizens ci hanno creduto e hanno ribaltato la situazione nello spazio di pochi minuti. E poi se hai Haaland, anche se in questo caso su calcio di rigore, devi tenere in conto di avere sempre un gol in cassaforte.

Il giorno di riposo in più, inoltre – il Palace ha giocato in Conference giovedì vincendo tre a zero sul campo dello Shelbourne – potrebbe sicuramente aiutare Guardiola. Che una volta messosi a caccia di Arteta non vuole mollare la presa. La pressione sarà tutta verso la sua squadra ma da quelle parti situazioni del genere si sanno decisamente gestire. Quindi la vittoria esterna, per tutto quello che vi abbiamo detto, non può essere in nessun modo in discussione.

Come vedere Crystal Palace-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Manchester City è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata 1.85 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su GoldBet e Lottomatica e 1.55 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Risponderà alla semplice vittoria dell’Arsenal che arriverà sabato il Manchester City. Un match che la truppa di Guardiola riuscirà a portare a casa. Gara da almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Manchester City

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Nketiah, Pino; Mateta.

MANCHESTER CITY (4-3-2-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Nico Gonzalez, Foden; Cherki, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3