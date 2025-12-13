Pronostico Brentford-Leeds: in casa non passa nessuno

Brentford-Leeds è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In casa del Brentford non passa nessuno, o quasi. Certo, se ti chiami Manchester City allora è tutto più semplice. Perché c’è da dire che solamente la squadra di Guardiola nel corso delle ultime cinque partite giocate davanti al proprio pubblico si è preso l’intero malloppo. Tutte le altre sono cadute. E il Leeds non è il Manchester City.

Proprio il cammino del Brentford, che sta costruendo la propria stagione giustamente cercando di fare il massimo quando scende in campo nel proprio fortino, ci spinge a dire che questo match ci pare abbastanza indirizzato. A questo ci possiamo aggiungere anche quelli che sono i risultati del Leeds quando viaggia: nelle ultime cinque partite solamente contro il Wolverhampton (affondato in classifica) sono arrivati dei punti. Per il resto moltissime delusioni anche contro formazioni contro le quali si sarebbe potuto fare qualcosa in più.

Senza avere paura, quindi, di dire la nostra, siamo sicuri che il Brentford possa serenamente riuscire a far continuare la striscia di risultati positivi davanti al proprio pubblico. E andrà sicuramente così.

Come vedere Brentford-Leeds in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Leeds è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non c’è da aggiungere altro, vista la quota altissima, della vittoria del Brentford.

Le probabili formazioni di Brentford-Leeds

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Van de Berg, Collins, Ajer; Henderson, Yarmolyuk; Schade, Damsgaard, Outtara; Thiago.

LEEDS (3-5-2): Lucas Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Stach, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0