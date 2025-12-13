Pronostico Bayern Monaco-Mainz: un solo passo falso in tre anni

Bayern Monaco-Mainz è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Mainz è stata una delle pochissime squadre che lo scorso anno è riuscita a battere un Bayern Monaco che ha dominato in lungo e in largo. Meno di questa stagione, anche, c’è da dirlo. Perché quello che la squadra di Kompany sta facendo sia in casa che in Europa è davvero entusiasmante.

I bavaresi primi in classifica affrontano il peggior attacco del campionato – undici gol segnati – e la squadra che è riuscita a mettere in cassaforte solamente sei punti in questa stagione e che quindi, ovviamente, occupa l’ultimo posto in classifica. Una squadra, quella ospite, che difficilmente si salverà. Troppo poco ha fatto il Mainz anche per dimostrare di poterci essere. Quindi parliamo di una di quelle che sa già il proprio destino. Ovvio che tutti diranno che non è così all’interno del club ma i numeri son davvero imbarazzanti e non lasciano spazio a nessun pronostico diverso disponibile.

Sarà, quindi, una partita molto semplice per i padroni di casa del Bayern Monaco. Che vogliono anche chiudere in fretta i conti in campionato per poi dedicarsi nella seconda parte di stagione solamente alla Champions League. Questa squadra ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo.

Come vedere Bayern Monaco-Mainz in diretta tv e streaming

La sfida Bayern Monaco-Mainz è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno NO GOL è quotato a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. La vittoria del Bayern Monaco è quotata invece a 1.09 su Goldbet e Lottomatica e a 1.08 su Snai.

Il pronostico

Contro il peggior attacco del campionato e contro la squadra ultima in classifica il Bayern Monaco si prenderà la vittoria senza problemi. E magari senza subire gol – una cosa che non succede tanto spesso – per fare fiducia al pacchetto arretrato. In questo caso la combo è molto alta e potrebbe essere davvero sfruttata a dovere.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Mainz

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane.

MAINZ (3-4-3): Batz; da Costa, Olsen, Kohr; Widmer, Lee, Sano, Varatschinig; Nebel, Weiper, Hollerbach.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0