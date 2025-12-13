Pronostico Barcellona-Osasuna: è la prassi

Barcellona-Osasuna è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Gli attuali quattro punti di vantaggio in classifica sul Real Madrid permettono a Flick di pensare positivo. La sua squadra sembra essere davvero tornata quella ammirata lo scorso anno in molte circostanze. E, a differenza dell’anno scorso, sembra essere ancora più calata mentalmente in quelli che potrebbero essere gli obiettivi stagionali.

Dopo un avvio di stagione non del tutto positivo, i catalani con le ultime quattro vittorie di fila tra campionato e coppa hanno rimesso le cose a posto. E non si vogliono fermare anche perché la sensazione è che il Real Madrid possa perdere altro terreno visto il momento negativo che gli uomini di Xabi Alonso stanno vivendo. Una situazione, quindi, che stuzzica e non poco i campioni in carica della Liga che hanno come primo obiettivo quello di rimanere in testa fino alla fine della stagione.

L’Osasuna è oggettivamente poca cosa e paura non ne fa in nessun modo. Una squadra, quella ospite, che sa benissimo qual è il compito in questa serata: limitare in tutti i modi i danni e cercare di fare una prova positiva. Ma sapendo che il risultato, inoltre, non sarà mai in discussione. Barcellona quindi vincente, senza particolari problemi. Tutto ci rimanda a questo risultato.

Come vedere Barcellona-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Osasuna, gara valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.63 su Snai.

Il pronostico

Barcellona vincente dentro un match da almeno tre reti complessive. La prassi, insomma.

Le probabili formazioni di Barcellona-Osasuna

BARCELLONA (4-2-3-1): J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Pedri, E Garcia; Yamal, Raphinha, Rashford; F Torres.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Torro; Munoz, Oroz, Ruben Garcia; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1