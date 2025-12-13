Pronostici Getafe-Espanyol: la doppia ammoniti

Getafe-Espanyol, i pronostici della gara valida per la sedicesima giornata di Liga spagnola: ecco tutte le dritte
Sfida tra due squadre con una chiara identità di gioco, Getafe-Espanyol rappresenterà un termometro piuttosto sensibile delle rispettive ambizioni di classifica.
Sebbene le assenze e le squalifiche ridurranno il ventaglio di soluzioni a disposizione dei due allenatori, gli ingredienti per assistere ad una gara molto combattuta restano assolutamente credibili. I ventidue in campo avranno poco o nulla da perdere il che potrebbe rendere ancor più elettrico il confronto.
I duelli in mezzo al campo contribuiranno a far pendere l’ago della bilancia in una direzione o nell’altra. Con 33 tackles e tre ammonizioni a carico, Mauro Arambarri rappresenta una soluzione molto credibile viste le qualità nel palleggio dell’Espanyol che sta acquisendo maggiore fluidità di manovra.
Sull’altro versante, fari puntati soprattutto su Pol Lozano: il jolly dei catalani, che non ha alcuna intenzione di tirare la gamba soprattutto quando aumenta l’intensità dell’incontro, ha già ricevuto quattro cartellini gialli. Un numero sufficiente per caldeggiarne la candidatura in ottica ammoniti.
Pol Lozano e Arambarri ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 8,70 su Goldbet.