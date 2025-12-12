Pronostico Real Sociedad-Girona: il primo sospiro di sollievo

Real Sociedad-Girona è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

I sedici punti conquistati fino al momento in campionato non è che permettano alla Real Sociedad di stare così tranquilla. La zona rossa della classifica della Liga è distante solamente quattro punti. Troppo pochi, ad oggi, per eliminare ogni pensiero negativo.

Contro il Girona – che di punti ne ha dodici e che sarebbe retrocesso – nell’anticipo della giornata numero 16 arriva quindi un’occasione importante per i baschi che nelle ultime cinque partite in casa hanno vinto tre volte mettendo da parte un buon bottino. Anche contro il Villarreal la prestazione era stata ottima, ma poi alcune amnesie hanno permesso agli ospiti di prendersi l’intero malloppo. Il tempo per rimediare in poche parole c’è, ma si deve “intervenire” subito per non rischiare di alzare il livello di tensione che poi si sa, potrebbe compromettere tutto.

Non ha mai vinto fuori casa invece il Girona, una squadra che da un paio di anni paga oltremodo quel campionato straordinario fatto qualche stagione addietro. Non si riesce a trovare la chiave giusta per venire fuori da una situazione che ogni anno si complica di più nonostante alcuni innesti anche importanti nel corso dell’estate. Riuscire a fare un risultato positivo in questo match è quasi impossibile. La Real Sociedad è favorita e si prenderà i tre punti.

Come vedere Real Sociedad-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Girona, gara valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica e 1.95 su Snai.

Il pronostico

Sociedad vincente, pochi dubbi. E primo vero sospiro di sollievo per i baschi che si allontaneranno dalle sabbie mobili della classifica. Una vera iniezione di fiducia.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Girona

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Arambarru, Elustondo, Martin, Gomez; Gorrotaxtegi, Soler; Kubo, Mendez, Guedes; Sadiq.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Ounahi, Witsel, Martin; Tsygankov, Vanat, Gil.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0