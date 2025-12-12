Pronostico Palermo-Sampdoria: terza vittoria di fila in arrivo

Palermo-Sampdoria è una partita valida per la sedicesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ad aprire il sedicesimo turno di Serie B spetta a due tra le squadre più blasonate della cadetteria, Palermo e Sampdoria. Soltanto una però sembra poter ambire al ritorno in massima serie: parliamo dei rosanero, che in estate non hanno badato a spese per conquistare l’agognata Serie A, arruolando pure uno dei tecnici più esperti di promozioni dal campionato cadetto come Pippo Inzaghi. L’avvio dei siciliani, tuttavia, non è stato affatto positivo: solo nelle ultime giornate il Palermo ha trovato un minimo di contuinuità, ottenendo due vittorie di fila contro Carrarese ed Empoli.

Oltre ai tre punti sono arrivate anche delle prestazioni convincenti: l’attacco sembra essersi definitivamente sbloccato – 8 gol in due partite – grazie al contributo del centravanti finlandese Pohjanpalo, un lusso per la categoria (l’ex Venezia ha realizzato tre reti contro la Carrarese e due contro l’Empoli).

La Sampdoria invece sta cercando di tirarsi fuori dalle secche della bassa classifica. A tal proposito, sono state ossigeno puro le due vittorie nelle ultime tre giornate contro Juve Stabia e Carrarese, entrambe conquistate a Marassi, ma la classifica è ancora molto deficitaria. I blucerchiati sono penultimi a quota 13 punti: serve indubbiamente uno sforzo maggiore per abbandonare la zona rossa. La truppa di Angelo Gregucci anche al “Barbera” si appiglierà all’esperienza del bomber Coda, autore di una doppietta contro la Carrarese: affascinante la sfida nella sfida tra cannonieri con Pohjanpalo.

Come vedere Palermo-Sampdoria in diretta tv e in streaming

La sfida Palermo-Sampdoria, in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Barbera” di Palermo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Palermo-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Over 1.5” è quotato invece a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Palermo ha ritrovato fiducia ed entusiasmo grazie ai due successi con Carrarese ed Empoli e parte favorito contro una Sampdoria che attualmente è ultima per rendimento esterno (appena 2 punti in trasferta e 0 vittorie). Alla vittoria dei rosanero si può abbinare il segno “over 1,5”, dal momento che la squadra di Inzaghi sembra essersi sbloccata dal punto di vista offensivo.

Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Ceccaroni, Bani, Bereszynski; Augello, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Abildgaard, Hadzikadunic; Depaoli, Conti, Henderson, Ioannou; Cherubini, Pafundi; Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1