Pronostico Atletico Madrid-Valencia: non succede da 9 mesi

Atletico Madrid-Valencia è una gara della sedicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Serviva decisamente a Simeone una vittoria dopo due sconfitte di fila su un campo difficile come quello del Psv in Champions League. Una prova del carattere della truppa del Cholo che adesso è chiamata decisamente a tornare all’affermazione anche in Patria.

Contro Barcellona e Bilbao due prestazioni negative e due sconfitte. Succede raramente che l’Atletico perda due partite di fila. E quando succede è una notizia. Ora, pensare che possa succedere la terza volta è difficile, se non impossibile, per svariati motivi. Intanto per la risposta che è arrivata in Champions, poi per la diversa qualità della rosa tra le due squadre e infine, e anche soprattutto, per quello che è il cammino interno della squadra di Simeone che non perde mai al Metropolitano. Sono undici, infatti, le vittorie di fila tra le mura amiche per i biancorossi di Madrid. L’ultima sconfitta – in mezzo ci sono state tantissimi altri match – è datata due aprile in Coppa del Re contro il Barcellona. Da quel momento gli abbonati al Metropolitano non sono mai tornati a casa delusi da un risultato negativo. La striscia, ovviamente, è assolutamente destinata a rimanere aperta.

Come vedere Atletico Madrid-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Valencia, gara valida per la sedicesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Dopo due sconfitte arriva la vittoria. Atletico Madrid in palla e tre punti assicurati contro il Valencia. In casa non c’è davvero storia.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Valencia

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Almada; Alvarez, Sorloth.

VALENCIA (4-3-3): Agirrezabala; Foulquier, Copete, Comert; Correia, Almeida, Pepelu, Gaya; Lopez, Duro, Rioja.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0