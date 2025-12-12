Pronostico Arsenal-Wolverhampton: testa-coda senza storia

Arsenal-Wolverhampton è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Prima o poi doveva arrivare, ed è arrivata la scorsa settimana sul campo del West Ham. Ha conosciuto la prima sconfitta della stagione l’Arsenal di Arteta, al 90esimo, contro una squadra che ha esultato come se avesse battuto i campioni in carica. Ed ha fatto bene, perché questo Arsenal, in generale e nonostante adesso siano solamente due i punti di vantaggio sul City, rimane favorito per la vittoria finale.

Era importante capire come i Gunners avessero reagito ad un sentimento nuovo, di delusione, nella gara di Champions League. E la risposta è arrivata, solare, con una vittoria mai in discussione sul campo del Club Brugge. Senza subire gol, come spesso succede in stagione visto che parliamo della migliore difesa della Premier.

E contro un Wolverhampton ormai retrocesso – due punti conquistati fino ad oggi – il sabato sera londinese sarà davvero sereno e senza nessuna possibilità di scossoni. Una partita senza storia. Una partita che non può che finire in un solo modo.

Come vedere Arsenal-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Wolverhampton è in programma sabato alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.12 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.43 su GoldBet e Lottomatica e 1.35 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Qui sì, ci sta assolutamente la combo. Una vittoria interna con una sola squadra a segno. E anche un match di almeno tre reti complessive e che si sbloccherà nella prima parte. Insomma, è davvero tutto semplice.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Arsenal-Wolverhampton

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Timber, Hincapie, Lewis-Skelly; Odegaard, Norgaard, Rice; Saka, Gyokeres, Eze.

WOLVERHAMPTON (3-4-1-2): Johnstone; Krejci, Agbadou, Toti; Tchatchoua, Gomes, Andre, Wolfe; Lopez; Arokodare, Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0