Pronostici Serie B 13 dicembre, scontri diretti e incroci pericolosi: una multipla a quota 15

Serie B, dopo due pareggi consecutivi il Monza fa visita al Venezia dell’ex Stroppa. Può approfittarne il Cesena: tre punti alla portata per i romagnoli contro il Mantova.

Va in scena allo stadio “Penzo” di Venezia il big match del sabato pomeriggio della Serie B, giunta alla sedicesima giornata. I lagunari ospitano il Monza, che la scorsa settimana è stato raggiunto in vetta dal Frosinone. Una partita speciale per il tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa. Nel 2022 fu proprio lui a mettere la firma sulla prima storica promozione in A dei brianzoli, che quest’anno puntano all’immediato ritorno in massima serie.

La squadra di Paolo Bianco, dopo sette vittorie consecutive, ha un po’ rallentato: i pareggi con Juve Stabia e Sudtirol sono stati un duro colpo per le ambizioni di un Monza che già pregustava la fuga, e non è detto che riesca ad invertire la rotta in casa di un Venezia che non perde da quattro turni e vuole approfittarne per ridurre il divario nei confronti della seconda, il Frosinone, al momento a +5 sui veneti. Si prospetta dunque una gara molto equilibrata e da almeno una rete per parte. I lagunari in casa hanno vinto le ultime cinque, subendo a malapena un sol gol in questo parziale (da valutare anche la doppia chance interna).

Davanti ai propri tifosi va forte anche la Juve Stabia, ottava per rendimento interno ed unica squadra ancora imbattuta tra le mura amiche: le Vespe però hanno conquistato soltanto due punti nelle ultime quattro giornate – compreso il recupero con il Bari – ed appaiono meno minacciose rispetto a qualche mese fa. Non sarebbe una sorpresa, quindi, se l’Empoli riuscisse ad evitare quantomeno la sconfitta a Castellammare di Stabia: i toscani una settimana fa hanno perso 3-1 con il Palermo ma venivano da tre vittorie di fila e stanno iniziando a beneficiare della cura Dionisi.

Il Catanzaro invece cercherà di sfruttare l’entusiasmo per la bella vittoria in casa del Modena: i giallorossi danno la sensazione di aver ingranato – due successi di fila – e grazie alla classifica corta sono tornati a stazionare in zona playoff. Contro l’Avellino, al “Ceravolo”, partono indubbiamente favoriti: gli irpini non stenderanno certo il tappeto rosso ma sono troppo incostanti per poter pensare ad un possibile colpaccio nel capoluogo calabro.

Le previsioni sulle altre partite

Occasione da sfruttare anche per il Cesena terzo in classifica. Reduci dal pareggio contro il Padova, i romagnoli mettono nel mirino i tre punti nella sfida con il Mantova, battuto ben cinque volte negli ultimi 10 precedenti al “Manuzzi”. Occhio però alla voglia di riscatto dei virgiliani, che devono farsi perdonare le due brutte prestazioni con Venezia e Reggiana, in cui sono pure rimasti a secco di gol.

Dalla Romagna ci trasferiamo in Emilia: la Reggiana di Davide Dionigi vuole rimanere attaccata al treno playoff (è nona) e soprattutto dare continuità alla vittoria di Mantova ma dovrà fare attenzione all’ostico Padova, più vicino all’ottavo posto che alla zona retrocessione e reduce da due risultati positivi. Almeno due le reti complessive al Mapei Stadium.

Il Modena, infine, si reca a La Spezia con l’obiettivo di dimenticare le sconfitte di fila con Cesena e Catanzaro. Si troverà di fronte una squadra rivitalizzata dai due successi nei derby con Sampdoria e Virtus Entella, che le hanno permesso di avvicinarsi alla quota salvezza. I Canarini puntano ovviamente sulla difesa, una delle meno battute del campionato, e per i liguri non sarà facile perforarla.

Serie B: possibili vincenti

Empoli o pareggio (in Juve Stabia-Empoli)

Catanzaro (in Catanzaro-Avellino)

Le partite da almeno due gol complessivi

Reggiana-Padova

Cesena-Mantova

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Venezia-Monza

La partita da meno di tre gol complessivi

Spezia-Modena

Comparazione quote

La vittoria del Catanzaro è quotata a 1.87 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Venezia-Monza è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

