Pronostici Bundesliga 13 dicembre ore 15:30: due vincenti a quota 3.35

Bundesliga, quattro le gare in programma sabato pomeriggio: occhi puntati sullo scontro salvezza tra St. Pauli-Heidenheim. L’Eintracht Francoforte invece vuole voltare pagina dopo la debacle di Lipsia.

Sta progressivamente perdendo quota l’Eintracht Francoforte, una settimana fa annichilito 6-0 dal Lipsia e scivolato fuori dalla zona Europa. Una sconfitta difficile da mandare giù per i tifosi delle Adler ma anche per Dino Toppmoller e i suoi uomini, la cui difesa continua pericolosamente a ballare: pur essendo settimo in classifica, a -2 dal Bayer Leverkusen quarto, l’Eintracht è di nuovo la squadra che ha incassato più gol di tutti, addirittura 29 in 13 giornate di Bundesliga (neppure l’ultima in classifica ha fatto peggio). Anche a causa di questa permeabilità difensiva Koch e compagni faticano a trovare continuità.

Dopo le due vittorie di fila con Mainz e Colonia sono arrivate tre sconfitte in quattro partite tra campionato e Champions League: 0-3 con l’Atalanta, un pareggio striminzito con il Wolfsburg (1-1), la sopracitata debacle di Lipsia ed un ko di misura a Barcellona (2-1).

In Catalogna, martedì scorso, l’Eintracht Francoforte ha quantomeno evitato l’imbarcata, restando in partita fino all’ultimo (2-1). Non una cattiva prestazione quella contro i blaugrana, un colosso del calcio europeo, ma le speranze di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta si assottigliano sempre di più.

Ora serve la svolta in Bundesliga: il match con l’Augsburg è l’occasione giusta per ripartire e mettersi alle spalle il disastro della Red Bull Arena. I bavaresi vengono dal successo con il Bayer Leverkusen e sono indubbiamente un avversario ostico ma in trasferta fanno decisamente più fatica (e meno paura). Basti pensare che fuori casa hanno collezionato a malapena 4 punti e la loro ultima vittoria lontano dal proprio pubblico risale ad agosto, alla prima giornata di campionato. L’Eintracht dovrebbe quindi voltare pagina, anche se è arduo ipotizzare che la squadra di Toppmoller riesca a tenere la porta inviolata, nonostante 4 delle ultime 5 partite dell’Augsburg siano terminate con il segno “no gol”.

Le previsioni sulle altre partite

Dopo l’avvio disastroso, il Borussia Monchengladbach, soprattutto grazie al cambio di guida tecnica (oggi in panchina siede Eugen Polanski), ha cambiato marcia. Ed oggi è una delle squadre più continue della Bundesliga: i Fohlen non perdono da quasi due mesi e dopo la vittoria dello scorso weekend con il Mainz hanno fatto capolino nella parte sinistra della classifica.

La striscia vincente dovrebbe allungarsi anche contro il Wolfsburg, squadra che invece galleggia pericolosamente sulla zona rossa: i biancoverdi sono appena tornati al successo battendo l’Union Berlino e prendendo una boccata d’ossigeno ma per loro sarà complicato ripetersi contro un Borussia Monchengladbach così in forma e completamente rinato rispetto a qualche mese fa.

In quel di Amburgo, invece, va in scena un delicato scontro salvezza tra St. Pauli e Heidenheim, rispettivamente diciassettesimo e sedicesimo in classifica. I rossoblù nelle ultime settimane si sono svegliati dal torpore, vincendone due di fila contro Union Berlino e Friburgo, ed ora sognano il colpaccio in casa dei marroni. Vista l’importanza della posta in palio, non ci aspettiamo una partita prolifica: la paura prenderà il sopravvento e di conseguenza lo spettacolo potrebbe latitare. Si preannuncia equilibrata pure la sfida tra Hoffenheim e Amburgo, anche se in questo caso i gol non dovrebbero mancare: i padroni di casa sono quinti in classifica e vogliono dimostrare di poter lottare per l’Europa ma la neopromossa non può essere sottovalutata dopo i due successi consecutivi con Stoccarda e Werder Brema.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Monchengladbach (in Borussia Monchengladbach-Wolfsburg)

Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Augsburg)

La partita da almeno tre gol complessivi

Hoffenheim-Amburgo

La partita da almeno un gol per squadra

Eintracht Francoforte-Augsburg

Bundesliga: la partita da meno di tre gol complessivi

St. Pauli-Heidenheim

La vittoria dell’Eintracht Francoforte è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Hoffenheim-Amburgo è quotato invece a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

