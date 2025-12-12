I pronostici di venerdì 12 dicembre: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 12 dicembre, ci sono gli anticipi di Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1 più altri campionati minori

Il Pisa in questo momento è terzultimo e nel mirino dei toscani c’è proprio il Lecce, che grazie ai tre punti in più rispetto ai nerazzurri si tiene a distanza dalla zona retrocessione. Il divario, però, è minimo. Va da sé, dunque, che la strada per la salvezza sia ancora molto lunga ed una vittoria, soprattutto in scontri diretti delicati come questo, può fare la differenza.

I salentini sono reduci da una sconfitta dolorosa, patita contro un’altra potenziale diretta concorrente come la Cremonese: Sanabria e Bonazzoli nell’ultimo turno hanno un po’ spento gli entusiasmi degli uomini di Eusebio Di Francesco, che nella settimana precedente si erano imposti 2-1 sul Torino, terzo successo stagionale dopo quello con Parma e Fiorentina.

Il Lecce deve fare in modo che il “Via del Mare” diventi un fattore: i numeri – è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe – ci dicono che il percorso imboccato è quello giusto. I giallorossi, tuttavia, devono migliorare sul piano offensivo: nessuno ha segnato meno gol di loro (10), record negativo che attualmente Falcone e compagni condividono con Pisa e Parma.

La sensazione è che assisteremo ad una partita bloccata, dominata dalla paura di perdere. E con due attacchi così poco prolifici puntare sul segno “under 2,5” dovrebbe essere la scelta più logica.

I pronostici sulle altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a TOP Oss-ADO Den Haag, MVV Maastricht-Jong Ajax e De Graafschap-Roda. Promettono almeno un gol per squadra Greuther Fürth-Hertha Berlino, FC Emmen-Helmond Sport e West Bromwich-Sheffield United.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Union Berlino-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

LECCE o PAREGGIO (in Lecce-Pisa, Serie A, ore 20:45)

(in Lecce-Pisa, ore 20:45) PALERMO (in Palermo-Sampdoria, Serie B, ore 20:30)

(in Palermo-Sampdoria, ore 20:30) REAL SOCIEDAD (in Real Sociedad-Girona, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

TOP Oss-ADO Den Haag , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 MVV Maastricht-Jong Ajax , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 De Graafschap-Roda, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Greuther Fürth-Hertha Berlino , Zweite Liga, ore 18:30

, Zweite Liga, ore 18:30 FC Emmen-Helmond Sport , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 West Bromwich-Sheffield United, Championship, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X PRIMO TEMPO/1X FINALE in Lecce-Pisa, Serie A, ore 21:00