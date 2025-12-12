I pronostici di venerdì 12 dicembre: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 12 dicembre, ci sono gli anticipi di Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1 più altri campionati minori
Il Pisa in questo momento è terzultimo e nel mirino dei toscani c’è proprio il Lecce, che grazie ai tre punti in più rispetto ai nerazzurri si tiene a distanza dalla zona retrocessione. Il divario, però, è minimo. Va da sé, dunque, che la strada per la salvezza sia ancora molto lunga ed una vittoria, soprattutto in scontri diretti delicati come questo, può fare la differenza.
I salentini sono reduci da una sconfitta dolorosa, patita contro un’altra potenziale diretta concorrente come la Cremonese: Sanabria e Bonazzoli nell’ultimo turno hanno un po’ spento gli entusiasmi degli uomini di Eusebio Di Francesco, che nella settimana precedente si erano imposti 2-1 sul Torino, terzo successo stagionale dopo quello con Parma e Fiorentina.
Il Lecce deve fare in modo che il “Via del Mare” diventi un fattore: i numeri – è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe – ci dicono che il percorso imboccato è quello giusto. I giallorossi, tuttavia, devono migliorare sul piano offensivo: nessuno ha segnato meno gol di loro (10), record negativo che attualmente Falcone e compagni condividono con Pisa e Parma.
La sensazione è che assisteremo ad una partita bloccata, dominata dalla paura di perdere. E con due attacchi così poco prolifici puntare sul segno “under 2,5” dovrebbe essere la scelta più logica.
I pronostici sulle altre partite
Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a TOP Oss-ADO Den Haag, MVV Maastricht-Jong Ajax e De Graafschap-Roda. Promettono almeno un gol per squadra Greuther Fürth-Hertha Berlino, FC Emmen-Helmond Sport e West Bromwich-Sheffield United.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Union Berlino-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30
Vincenti
- LECCE o PAREGGIO (in Lecce-Pisa, Serie A, ore 20:45)
- PALERMO (in Palermo-Sampdoria, Serie B, ore 20:30)
- REAL SOCIEDAD (in Real Sociedad-Girona, Liga, ore 21:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- TOP Oss-ADO Den Haag, Eerste Divisie, ore 20:00
- MVV Maastricht-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00
- De Graafschap-Roda, Eerste Divisie, ore 20:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Greuther Fürth-Hertha Berlino, Zweite Liga, ore 18:30
- FC Emmen-Helmond Sport, Eerste Divisie, ore 20:00
- West Bromwich-Sheffield United, Championship, ore 21:00
Il “clamoroso”
• X PRIMO TEMPO/1X FINALE in Lecce-Pisa, Serie A, ore 21:00