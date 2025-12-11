Pronostico Utrecht-Nottingham: arriva pure l’aritmetica

Utrecht-Nottingham è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Fino al momento, il cammino degli olandesi dell’Utrecht in Europa League è stato un vero e proprio disastro. Un solo punto conquistato nelle prime cinque partite e la sensazione netta che questa squadra non ci abbia mai creduto fino in fondo. Insomma, si attende solamente la fine.

Senza una vittoria inoltre questa sera contro il Nottingham – la formazione inglese invece di punti ne ha messi da parte otto – potrebbe anche arrivare l’aritmetica di una esclusione. Tutto sta a quello che faranno le squadre che al momento si trovano tra sei e sette punti. Ma ormai lo sanno tutti che gli olandesi non hanno nessuna possibilità e pensano solamente al campionato. Una buona occasione insomma per il Nottingham, una squadra in continua crescita che dopo un avvio assai deludente ha iniziato a inanellare, da quando c’è stato il cambio in panchina, una buona serie di risultati positivi. Una situazione, insomma, che gli uomini inglesi conoscono perfettamente e che sfrutteranno decisamente a dovere. Con tre punti il passaggio del turno, almeno la possibilità di giocarsi i playoff, sarebbe scontato. Quindi meglio mettere tutto a posto e non rischiare nulla nelle successive partite. Poche possibilità per le motivazioni che ci sono che questa partita possa finire in maniera diversa rispetto a una vittoria esterna.